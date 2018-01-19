林佳龍出席台星會議 盼以城市為主體強化雙方合作

2018年01月19日 16:23 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左三起）出席台星經濟聯席會議，與新加坡工商聯合總會副主席傅春安相見歡。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍19日出席第14屆台星經濟聯席會議開幕式，他表示，台灣與新加坡間有許多合作項目，雙邊也需要更深入的媒合；而台中現在已是台灣第二大都市、也是宜居城市，台星經濟聯席會議是良好的交流平台，希望進一步發展為與台中市的定期會議。

林佳龍並邀請下屆會議於台中市舉行，期盼新加坡政府能在台星雙邊「經濟伙伴協定」(ASTEP)基礎下，運用以城市為主體的區域創新體系，共同合作促進產業升級，並建立固定溝通管道，設定具體的議題進行討論，讓雙方的合作能更具體且持續深化。

第14屆台星經濟聯席會議今日在新加坡召開，林佳龍與近百名台灣企業家出席會議，並於會中致詞，介紹台中市產業規畫與合作商機。

林佳龍表示，台中市是智慧製造之都，積極發展智慧城市與物聯網等，透過此次交流，除在會議中討論包括智慧城市、智慧製造、物聯網與金融業務，特別關心其他特定產業及合作投資上的進展，除了一般性的經貿關係外，期待達成台星間的互補。

林佳龍指出，新加坡是國際金融與物流中心，但較缺乏龐大製造業的基礎，而台中市在精密機械、航太、半導體與資通訊產業有良好發展，同時也擁有傳統的中小型企業，透過交流促進雙邊發展外，也能共同在東協、甚至南亞國家攜手合作。

「新加坡是台灣非常重要的貿易夥伴！」林佳龍說，新加坡不僅是台灣第5大出口市場，也是東協國家中與台灣貿易金額最高的國家，而且還簽訂雙邊「經濟伙伴協定」，近年在觀光與文化交流上也有許多進展。

2017年1月至11月，新加坡在台投資額已達1億2700萬元，包含觀光及電子產業；此外，台中在物流產業、智慧城市、生技醫療、電子商務及清真認證等，均有豐富的投資能量；台中市今年將舉辦世界花卉博覽會，力邀新加坡參訪台中，增加互動外促進雙邊更多合作交流的機會。

市府經濟發展局長呂曜志表示，台中市具有良好的先天條件，不僅地處台灣核心，擁有大肚山黃金60公里的精密機械及智慧製造園區，傳統製造實力相當堅實；對外更同時擁有海、空國際雙港，可發揮東亞樞紐的位置優勢。

去年，台中市更已躍升台灣第二大城市，市府透過各種招商策略吸引大企業投資台中，不僅使台中市成為最具發展潛力且充滿商機的地方，為未來的發展奠定基礎。

經發局指出，此次林佳龍參訪新加坡，除了參加台星經濟聯席會議，也參訪葉水福供應鏈中心、新加坡國家研究基金會等，盼促進產官研的共同合作，讓台中市智慧製造及智慧城市加速升級；同時，透過市府帶領廠商走向國際，也引進國外投資，加速產業國際化發展。

(中時)