衛星圖曝解放軍洞朗急建基地 已部署09步兵戰車

中印邊界駐守的士兵。(圖/新華社)

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中時電子報

透過近日曝光的衛星照來看，中國在與印度接壤的錫金段洞朗地區正在建設包括停機坪等設施，還有裝甲車部隊集結。印媒更是稱中國已在洞朗建立了完備的軍事基地。印度國會對此於18日指責印度總理莫迪和外交部長斯瓦拉吉還在「睡覺」，對此渾然不覺。

據俄國《衛星通訊社》報導，最新曝光的衛星圖像顯示，解放軍軍隊位於中印對峙期間印度軍隊營地以東約10公里建設了許多大規模新設施，包括壕溝、營房和多處直升機停機坪等。除此此外，還挖掘了看似用來放置大炮的炮台。

另外，解放軍軍人和裝甲車也已經在這個基地附近集結，其中包括一個看似由ZBL-09步兵戰車組成的部隊。

印媒也稱目前駐紮在洞朗北部的解放軍人數約有1,600人，已經在該基地形成了永久性駐軍，修建了直升機停機坪，改善了路況，還建造了臨時營房、庇護所以及倉庫，以抵禦高海拔地區的嚴寒。

對此，印度國會發言人蘇爾吉瓦拉（Randeep Singh Surjewala）砲轟莫迪政府還在「睡覺」，稱「衛星圖像和媒體的報導顯示，中國已在洞朗地區臨近印度邊界的地方建成軍事基地」，包括一座兩層瞭望塔、7座停機坪和多座軍事建築。蘇爾吉瓦拉還稱印度總理莫迪對的選舉口號掌握得很好，但在維護邊界安全方面卻慘敗。

(中時電子報)

文章來源：Satellite Photos Confirm Chinese Military Buildup Just Outside Doklam

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