中國央行副行長殷勇任北京市副市長

2018年01月19日 16:35 工商 賴瑩綺

中新社報導，北京市今（19）日舉行第14屆人大常委會第44次會議，決定任命現任中國人民銀行（人行）副行長殷勇為北京市副市長。

據中共黨網中國領導幹部資料庫顯示，現年48歲的殷勇是清華大學自動控制和企業管理雙學士、系統工程博士，哈佛大學公共管理碩士。殷勇曾任中國投資公司（新加坡）總經理，國家外匯管理局儲備管理司副司長，國家外匯管理局中央外匯業務中心主任，人行行長助理、黨委委員。2016年12月，殷勇任人行副行長。

北京市副市長盧彥受北京市代市長陳吉寧委託，今就提請的決定任命議案向市人大常委會作說明。

盧彥說，殷勇熟悉外匯、儲備、經營管理工作，業務能力突出，面對複雜多變的國際經濟形勢，主動研究金融市場變化趨勢，實施積極靈活的外匯投資戰略，調整改善經營管理策略，努力豐富完善投資管道，更好的實現外匯儲備的安全流動和保值增值。他並稱，殷勇事業心、責任感強，勤奮敬業，為人低調。

殷勇指出，將深入調查研究，為民眾辦實事、解難事，把人民對美好生活的嚮往作為目標，著力解決發展不平衡、不充分的問題。他說，將充分利用各種管道了解民意，學習和使用科學研究方法，深入第一線；務實創新推動工作，從實際情況出發推動工作，提升工作效率；廉潔奉公，自覺接受監督。

(工商)