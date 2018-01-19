我砍陸籍航空加班機 兩岸春節機位恐出現2成5缺口

2018年01月19日 16:20 中時電子報 周鎮宇 、陳怡如 、陳怡如

我砍陸籍航空春節加班機，恐讓農曆年機位出2成5缺口，根據統計，兩岸春節航空旅次高達20萬旅次，一旦東方和廈門航空的176班春節加班機被砍，過年期間的機位供給馬上短缺5萬個，相當於1/4的缺口，其中東方航空是上海浦東航線的主力，約佔1/3，若東方不能飛，原本就一位難求的上海航線將更吃緊。

民航界人士說，春節疏運缺口即使國籍航空想增班，但卡在對岸有同意權，如果大陸方面不放行，我國籍航空公司就算想加班也無法加，因此現階段是鼓勵東方和廈門以外的大陸籍航空，如中國國際航空、南方航空提出加班機申請。

根據去年底兩岸民航單位達成的共識，雙方同意春節加班機期間為今年2月2日至3月2日，除上海浦東等5個較繁忙機場設有總量256班的上限外，其他機場不限，而這也是2015年來設限機場航班數最少的一次。

熟悉內情人士透露，東方和廈門雖然共提出176班加班機，但因機票較我國籍航空公司貴，甚至貴上一倍，因此最後常有1/4到1/3的航班取消，所以即使東方和廈門航空無法飛加班機，影響也不至於太大，而且上海浦東是熱門航線，其他陸籍航空公司也會搶著飛。

對於春節加班機若出現缺口，是否會帶動機票上漲，民航局說，國籍航空兩岸春節票價設有上限，上海航線最多台幣1萬5千元，北京最高1萬7千元，而且很多都已開票，不可能調漲票價。針對一旦有台商無機位返台，是否會增加開加班機，長榮航空表示，不回應。

(中時電子報)