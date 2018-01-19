應召站修圖騙太大 嫖客上當怒檢舉

2018年01月19日 16:27 中時 陳鴻偉

有男客不滿「騙很大」，暗中向警方檢舉。（陳鴻偉翻攝）

警方共查獲11名疑似賣淫的越女。（陳鴻偉翻攝）

現場查獲保險套及現金。（陳鴻偉翻攝）

北市應召集團在捷克論壇張貼廣告，附上遮住臉的女子清涼照片，強調優質小姐服務一流，「會讓哥哥你笑著離開」，而且只收2000元，有男客被吸引後前往消費，卻發現裡面都是越南籍女子，無論年齡、長相和身材都讓他極不滿意，憤而向警方檢舉。

中正二分局警方循線追查，16日前往新生北路某大樓，當場查獲11名越南籍女子，分別住進7個套房涉嫌賣淫，現場起獲大批保險套和疑似賣淫所得，另有慕名而來的2名嫖客，全案依妨害風化罪偵辦中。

警方調查，這家應召站以越女為主，結合特定業者在各大論壇張貼情色資訊，每次按小姐姿色收費1600至2000元不等，指出1千6元、1千8百元以及2千元三種價碼，此次查獲的11名越女，不少都是逾期滯留的逃逸移工，現正深入追查業者是否有剝削、人口販運的情形。

警方埋伏時，發現38歲陳姓嫖客原本進入大樓消費，但不到10分鐘就發現他準備離開，陳男私下表示，進去之後發現小姐都不太優，雖然便宜也不想浪費錢，所以迅速離開，陳還不斷向警方強調：「我沒有買春！不要抓我！」

越女則向警方表示，是透過同鄉介紹，為賺錢才來這上班，每天足不出戶，3餐有人按時送便當，交易2000元可抽700元，警訊後均被送往移民署等待遣返，全案擴大追查幕後的經營者。

(中時)