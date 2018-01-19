春安列車將起跑 大甲警分局召開協調會

大甲警分局召開「107年加強重要節日安全維護工作協調會」。（警方提供）

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重要節日安全維護工作協調會，警消等各單位與會。（警方提供）

農曆過年腳步近，重要節日安全維護工作列車，將於2月8日起跑，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大目標為主軸，為期15天至22日止，大甲警分局日前召開協調會，以確保提供全方位服務及保障，讓民眾能順遂如意過好年。

大甲警分局為統合運用轄內警察、憲兵、義警、民防、守望相助巡守組織及警察志工等維安力量，作好犯罪偵（預）防，特於17日召開「107年加強重要節日安全維護工作協調會」，邀請轄內各區公所、各級學校、消防大隊、義警、民防、義交、志工、警友及守望相助隊等代表共同與會。

分局長廖國政表示，統合地區維安資源與力量，於春節期間提供民眾良好的治安及交通環境，並宣導「運用民力加強治安情資蒐報」作為，針對毒品、詐騙、黑幫、竊盜及職業賭場等犯罪相關徵候加以說明，鼓勵協勤民力，如發現相關情形可直接撥打110報案，警方會保密身份，如因而偵破刑案，可依「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」規定有1000元至20萬元獎金。

專案期程自2月8日22時至22日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大目標為工作主軸，包括主動預防、查緝各類犯罪、強化交通安全宣導及疏導、取締重大交通違規、減少交通事故發生、幫助失蹤人口返家團圓、協助維護民眾舉家外出住居安全及保護民眾存（提）款安全，提供民眾全方位服務及保障，讓大家順遂如意過好年。

另鑑於年終尾牙期間常有飲宴喝酒情形，大甲分局將不定時向轄區售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，並將持續強化酒駕執法。

(中時)

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