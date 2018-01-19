超越新樟宜邁向頂尖 韓仁川機場二航廈啟用

仁川機場第二航廈18日正式啟用。（圖/擷取自仁川機場公社Youtube宣傳片）

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中時電子報

據韓國《中央日報》報導，在平昌冬奧舉辦前夕，耗資4.9兆韓元（約新臺幣1,400億）的仁川機場第二航廈18日正式啟用，由大韓航空、法國航空、達美航空和荷蘭皇家航空進駐。仁川機場公司社長鄭日永表示，「這為我們甩開新加坡樟宜機場等競爭對手並躍升為全球最頂級的航空樞紐奠定了基礎」。

韓國仁川機場第二航廈宣傳片

第二航廈距第一航廈約15公里，各種機場設施與第一航廈完全分離，為獨立航廈。當日入境的乘客下機後經過檢驗檢疫、海關入境等程序後到達入境大廳時僅需不到30分鍾。

出境時間也大幅縮短。大韓航空宣傳部次長渖文萬(音)表示「第一航廈的出境手續至少需要30分鍾，而第二號航廈平均只需要15分鍾左右」

第二航廈隨處設有可供乘客自助托運行李並領取機票的自助報到機和自助行李托運設施。乘客只需將護照輕輕放在自助報到設備上一掃，即可領取機票，然後將機票和護照一起放在自助托運機上識別，機器就會打開，將行李放入機器稱重後，機器會自動列印行李標籤，乘客將行李標籤貼在行李上，行李便會自動按照程序完成托運。

在第二航廈首次亮相的「圓形安檢門框」也備受出境乘客好評。不同於「門型安檢門框」僅能識別金屬物品，圓形安檢門框還可以檢測人體攜帶的「非金屬物質」。因此旅客僅需舉起雙手通過安檢門框，通過安檢門框後無需安檢人員二次檢查，一次通過就可以從監控設備中確認安全情況，大大縮短安檢時間 。

第二航廈啓用首日共有235架次航班使用，接待了約5萬名旅客。 2016年，第一航廈共接待5,776萬人次，超過了設計服務容量一年5,400萬人次，因此決定增建第二航廈。包含交通網路，第二航廈共花費4.9兆韓元（約新臺幣1,400億）。第二航廈設計服務容量為1,800萬人次，合計仁川機場可接納7,200萬人次。

此外，仁川機場正推動第四階段的擴充，計劃擴建第二航廈、新建第四跑道並擴建進入機場的聯外道路和停機坪。至2023年第四階段擴建工程結束後，仁川機場的年間旅客服務容量將達1億人次。

(中時電子報)

文章來源：仁川機場第二航廈正式啓用 出境時間大幅縮短

文章來源：仁川機場第二航站樓開放首日接待5萬旅客

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