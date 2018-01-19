避霾害！高雄社教館免費「體能訓練工房」開張

2018年01月19日 16:45 中時 柯宗緯

高雄市立社教館「體能訓練工房」19日開張，民眾可免費進場運動。（柯宗緯攝）

高雄市立社教館「體能訓練工房」19日開張，民眾可免費進場運動。（柯宗緯攝）

高雄市立社教館「體能訓練工房」19日開張，民眾可免費進場運動。（柯宗緯攝）

近來南台灣空汙霾害嚴重，影響民眾戶外運動意願，民間健身房越發盛行，但非人人費擔得起年費。高雄市立社教館活化過時MTV視聽室，投入70萬改裝打造「體能訓練工房」，麻雀雖小但五臟俱全，19日正式開放高雄市民免費使用。

教育局副局長王進炎表示，這處「體能訓練工房」，原本作為MTV視聽室，考量功能日漸薄弱，加上全民對於體適能運動重視，因此活化空間，市民可多加利用。

相較於雙北、台中等地方政府大舉興建國民運動中心，高雄迄今只有1處高應大國民運動中心。對此，王進炎認為，國民運動中心只是個名詞，高雄至少有64處公立運動場所，及正改建鳳山、楠梓運動園區，鼓勵全民強健體魄。

社教館長陳佩汝指出，考量場地、設備安全問題，開放12歲以上市民，憑身分證免費辦理場地使用證，除周一休館外，周二至周五開放下午2至5時、周六、日上午9時至12時，下午2至5時。其餘時段則提供鄰近學校體育班學生重訓。

陳佩汝表示，工房有飛輪車、划船機、四座頭多功能重量訓練機、交叉橢圓機、電動跑步機、伸腿機、蝶式擴胸機、雙手舉彎機、高位拉力機、低位拉力機、仰臥推舉機、斜板機、二人坐站扭腰機、專業啞鈴組等14類18項專業健身器材，提供市民不受空汙困擾的優質室內運動場所。

(中時)