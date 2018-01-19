119消防節竹市打火弟兄捐血慶祝

2018年01月19日 16:46 中時 陳育賢

19日是消防節，新竹市消防局打火弟兄們，特別結合新竹捐血中心，舉辦「你的熱血，他的希望」捐血活動，連續13年以挽袖捐血方式，慶祝自己的節日，2018年並突破2017年的626袋捐血紀錄。

新竹市消防局此次舉辦捐血活動，特別號召4位在「119」壽星同場挽袖，包括26歲的洪柏閔、40歲的廖珮均、45歲的吳芸杉以及48歲的義消李介文，4人並以捐血方式慶生又慶節。

擁有可愛綽號「波蜜」的洪柏閔，其每年生日都會捐血，119對他來說意義非凡，他開玩笑的說，可能是注定要當消防員，才會在119這天出生，捐血利人利己一舉兩得，他每年都在這天捐血，慶祝自己的工作節日也歡度自己的生日。

廖珮均則表示，此次是人生第1次捐血，當作送給自己最有意義的生日禮物；而義消李介文則說，在119消防節捐血更別具意義。

吳芸杉則說，媽媽曾因車禍腿被遊覽車碾碎，當時輸了很多的血才救回媽媽的命，之後即以捐血回饋感恩。

消防局長李世恭指出，每逢春節期間是全國血荒最嚴重的時候，打火弟兄們鬥陣捐出熱血，希望藉此帶動新竹市捐血熱潮。另活動自2005年舉辦以來，已連續12年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，12年來已捐超出5500袋血。

此外，新竹都城隍廟祈福儀式也在19日下午舉行，由消防局長李世恭、義消總隊長鄭宏輝及所屬警義消幹部上香，祈福儀式遵循古禮，祈求風調雨順、國泰民安、無災無害，保祐消防、義消人員執勤平安。

(中時)