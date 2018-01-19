台大醫院：民眾每周滑手機30小時 卻自覺只用20小時

2018年01月19日 16:58 中時 倪浩倫

你花多久時間滑手機？實際時間可能遠超乎你想像。台大醫院最新調查顯示，民眾實際使用手機的時間，比自覺時間多出5成，每周平均來到30小時，且使用時間愈長、低估程度愈。醫師提醒，睡前一小時應避免接觸3C產品，否則會影響褪黑激素分泌，大幅影響睡眠的時間和品質。

現代人手機普及，統計顯示，台灣每100人就擁有122個門號，平均每10人便有8.2人有智慧型手機，手機也成為很多人工作、玩遊戲的工具，卻有人因此「成癮」，總是覺得有電話響、有訊息傳來而頻頻確認，甚至有人因此嚴重影響到生活。

台大醫院精神部主治醫師林煜軒說，門診常見每天用7~8小時以上的手機成癮患者，他們會自述「幾乎時時都想用手機」，但他強調，所謂的手機成癮，並無一定的時間界定，像有人因為工作，每天要用10幾個小時手機，但工作以外可以幾乎不碰手機，這就不算成癮，「成癮是主觀的自覺已影響到生活和工作」。

長時間使用手機，除了可能因成癮影響生活，也可能損傷視力。台大醫院眼科部主治醫師楊長豪表示，手機藍光會抑制腦內松果體釋放褪黑激素，進而影響睡眠品質和睡眠時間；他強調，手機藍光對青少年的影響、比成人來的高，接受量只要成人1／10，便會抑制比成人更多的褪黑激素，且長時間接觸藍光，也會產生過多的自由基，讓視網膜細胞受到損害，進而增加黃斑部病變風險。

台大醫療團隊開發出一款精算個人手機使用的APP「Know Addiction」，下載後便會在手機背景進行全自動運作，自動分析手機的實際使用時間。負責該研發計畫的林煜軒說，深入調查100名大學生發現，他們手機實際使用時間比自覺的多5成，每周平均自覺只使用20小時，但實際卻來到30小時，且使用時間愈長者，低估程度愈大。

台大醫院提醒，如果需要使用手機大量輸入資料時，大拇指容易因重複使用而造成累積性傷害，由於沒有一種姿勢是完美無害的，減少使用才是上策，並可改以電腦輸入作為替代；楊長豪補充，手機每使用30分鐘便該休息10分鐘，藉由看看遠方來放鬆睫狀肌，使用手機時務必注意多眨眼，以避免眼睛過度乾澀。

(中時)