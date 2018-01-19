Janet大談媽媽經 生日願望「睡超過4小時」

Janet率大霈與巴西首遊客前往鶯歌捏陶，還秀出自己製作的「ㄋㄟㄋㄟ」碗。（TLC提供）

友善列印
中時

20日是新生媽咪Janet生日，她在19日前往鶯歌錄製新一季《瘋台灣首遊》時，笑說自己的生日願望是「能夠睡4小時」。Janet還表示，以前認為生小孩會變笨是胡說八道，但生子之後現在「真的變笨了」，力拼做人「會繼續笨下去」。

TLC旅遊生活頻道招牌節目《瘋台灣》強勢回歸！由Janet攜手師妹大霈、湘婷一同招募從沒踏出國門的老外，來台獻出自己的「第一次」旅遊體驗，並於19日前進鶯歌拍攝《瘋台灣首遊》。

由於20日是Janet的生日，來自巴西的首遊客Guilherme和大霈串通給Janet生日驚喜，大霈準備了壽桃捧花，Guilherme則是準備了棒棒糖，讓Janet相當感動。

今年要許下什麼生日願望？初為人母的Janet笑說，Egan最多只睡5小時，由於親餵讓她睡不到2小時，現在最大的生日願望是「睡超過4小時」。她也說，老公George去年底就已向她預告沒有聖誕、生日禮物，但重要節日兩人一定會在一起共度，「生日在一起，就是最好的禮物」。

她還透露，Egan愛玩水，也在昨天開始翻身，希望能慢慢把Egan拉進生活與工作當中，跟著她到處爬山。

被問到過年是否包多少紅包給Egan？「他（Egan）有賺錢應該是要包給我才對！」Janet除了為Egan親手製作一套「ㄋㄟ ㄋㄟ」碗，還搞笑表示「過年要包給Eganㄋㄟㄋㄟ紅包」。

要不要再繼續計畫做人？Janet說，以前聽人說生孩子會變笨，總覺得不可思議，但在自己生下小孩後才突然發現「真的變笨了」，「要我繼續笨下去嗎？」

Janet表示，多一點小孩雖然比較好玩，但現在想跟George、Egan共度三人小家庭的日子，還不急於為Egan添個弟妹，「順其自然」就好。

(中時)

修杰楷突冒這句：再找個人照顧妳… 10年前挨告詐欺難撕標籤 小室哲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。