Janet大談媽媽經 生日願望「睡超過4小時」

2018年01月19日 16:58 中時 陳俊雄

20日是新生媽咪Janet生日，她在19日前往鶯歌錄製新一季《瘋台灣首遊》時，笑說自己的生日願望是「能夠睡4小時」。Janet還表示，以前認為生小孩會變笨是胡說八道，但生子之後現在「真的變笨了」，力拼做人「會繼續笨下去」。

TLC旅遊生活頻道招牌節目《瘋台灣》強勢回歸！由Janet攜手師妹大霈、湘婷一同招募從沒踏出國門的老外，來台獻出自己的「第一次」旅遊體驗，並於19日前進鶯歌拍攝《瘋台灣首遊》。

由於20日是Janet的生日，來自巴西的首遊客Guilherme和大霈串通給Janet生日驚喜，大霈準備了壽桃捧花，Guilherme則是準備了棒棒糖，讓Janet相當感動。

今年要許下什麼生日願望？初為人母的Janet笑說，Egan最多只睡5小時，由於親餵讓她睡不到2小時，現在最大的生日願望是「睡超過4小時」。她也說，老公George去年底就已向她預告沒有聖誕、生日禮物，但重要節日兩人一定會在一起共度，「生日在一起，就是最好的禮物」。

她還透露，Egan愛玩水，也在昨天開始翻身，希望能慢慢把Egan拉進生活與工作當中，跟著她到處爬山。

被問到過年是否包多少紅包給Egan？「他（Egan）有賺錢應該是要包給我才對！」Janet除了為Egan親手製作一套「ㄋㄟ ㄋㄟ」碗，還搞笑表示「過年要包給Eganㄋㄟㄋㄟ紅包」。

要不要再繼續計畫做人？Janet說，以前聽人說生孩子會變笨，總覺得不可思議，但在自己生下小孩後才突然發現「真的變笨了」，「要我繼續笨下去嗎？」

Janet表示，多一點小孩雖然比較好玩，但現在想跟George、Egan共度三人小家庭的日子，還不急於為Egan添個弟妹，「順其自然」就好。

(中時)