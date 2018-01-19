高雄市長初選 勸退花媽愛將劉世芳的長輩曝光了！

民進黨立委劉世芳。（資料照片，姚志平攝）

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中時電子報

究竟是誰勸退花媽愛將劉世芳退出高市長初選？民進黨立委劉世芳指，是輩分比邱義仁、吳乃仁高的人，今天此人身分曝光了！原來是新潮流系大老張維嘉，他本人也證實有此事。

劉世芳曾說，不是段宜康、利錦祥這些人，「我已經是姐字輩」，而是一位已經退出政壇，年齡更大，與民進黨前主席林義雄同輩分的大哥向她分析各種結果，「最後決定是我自己」。

據《新頭殼》報導，事實上，這個長輩就是78歲的新潮流系大老張維嘉，張維嘉說，在劉世芳開記者會前1個月以來，派系內多人見面開會，共有5、6次，絕不是突然說要退選的。張讚許劉世芳是個性果斷的人，並做出為大局著想的決定。對她這決定感到佩服，也認為是正確的。

張維嘉指出，劉世芳退出初選，並沒有那麼多外界講的動機論，主要是希望黨能夠團結一致，對年底高雄市長、縣市長選舉勝選有幫助。劉世芳也思考如果硬拚到底，若最後險勝，對高雄來講，民進黨也面臨分裂，對黨形象也不好。劉世芳後來與大家坐下來談，最後一次商談則是在新潮流系台北辦公室。

張維嘉目前退休住在高雄。他曾留學法國，是台獨聯盟歐洲負責人，美麗島事件發生後，他在美與許信良等人共創「美麗島週報」，返台後加入新朝流系，擔任新潮流系首屆國會辦公室主任，而那時劉世芳則是新系國會辦公室的助理。

(中時電子報)

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