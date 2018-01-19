江啟臣貼近基層 盧秀燕爭取婦女支持

台中市長擬參選人江啟臣（右）深入太平黃昏市場拜票，盼貼近選民的心。（林欣儀攝）

友善列印
中時
台中市長擬參選人盧秀燕（中）19日參加台中市婦工總會年終餐敘，搶攻婦女選票。（林欣儀翻攝）

（18：11更新）台中市長擬參選人江啟臣，19日進入太平黃昏市場掃街拜票，他逐一與鄉親握手、尋求支持，也獲得攤商熱情回應；同樣爭取國民黨提名的參選人盧秀燕，則出席台中市婦工總會年終餐敘，並準備春聯與面紙贈送給現場的婆婆媽媽。

「啟動更好新台中，民調支持江啟臣！」在大聲公的造勢下，江啟臣深入位於東區與太平交界的新光黃昏市場，他逐一與攤商、購物民眾握手，懇求鄉親支持，有民眾直說「我很喜歡你」，開心與江啟臣合影，還有攤商說「期待你很久了」，表達熱烈支持。

江啟臣表示，市場是最貼近基層的地方，透過到市場拜票感受市民的溫度，目前已經走訪全市10多個市場，在走訪過程中，發現太平人口密集，且74線快速道路通車雖促進該區交通迅速便捷，但南太平因距離匝道較遠，交通上仍不便，已向公路總局爭取增設匝道。

盧秀燕出席台中市婦工總會活動，以行動相挺女性，獲得在場婆婆媽媽們熱烈支持，紛紛與盧秀燕合影，她並發放剛出爐的面紙文宣，細數盧秀燕6任立委任期中獲18次國會評鑑優秀立委，備受肯定。

盧秀燕表示，自己是國民黨在六都少有的女性市長擬參選人，最能深刻體會母親、妻子與職業婦女的角色、辛苦，也會以同理心關注台中市女性權益，若能當選台中市長，一定重視女性權益與家庭民生議題。

(中時)

蔡英文出席全國大專校長會議 校… 綠初選南、高、宜、嘉4縣15人 南…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。