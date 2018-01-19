江啟臣貼近基層 盧秀燕爭取婦女支持

2018年01月19日 17:20 中時 林欣儀

台中市長擬參選人盧秀燕（中）19日參加台中市婦工總會年終餐敘，搶攻婦女選票。（林欣儀翻攝）

（18：11更新）台中市長擬參選人江啟臣，19日進入太平黃昏市場掃街拜票，他逐一與鄉親握手、尋求支持，也獲得攤商熱情回應；同樣爭取國民黨提名的參選人盧秀燕，則出席台中市婦工總會年終餐敘，並準備春聯與面紙贈送給現場的婆婆媽媽。

「啟動更好新台中，民調支持江啟臣！」在大聲公的造勢下，江啟臣深入位於東區與太平交界的新光黃昏市場，他逐一與攤商、購物民眾握手，懇求鄉親支持，有民眾直說「我很喜歡你」，開心與江啟臣合影，還有攤商說「期待你很久了」，表達熱烈支持。

江啟臣表示，市場是最貼近基層的地方，透過到市場拜票感受市民的溫度，目前已經走訪全市10多個市場，在走訪過程中，發現太平人口密集，且74線快速道路通車雖促進該區交通迅速便捷，但南太平因距離匝道較遠，交通上仍不便，已向公路總局爭取增設匝道。

盧秀燕出席台中市婦工總會活動，以行動相挺女性，獲得在場婆婆媽媽們熱烈支持，紛紛與盧秀燕合影，她並發放剛出爐的面紙文宣，細數盧秀燕6任立委任期中獲18次國會評鑑優秀立委，備受肯定。

盧秀燕表示，自己是國民黨在六都少有的女性市長擬參選人，最能深刻體會母親、妻子與職業婦女的角色、辛苦，也會以同理心關注台中市女性權益，若能當選台中市長，一定重視女性權益與家庭民生議題。

(中時)