挖到公用電話限定代幣 網友大讚：古董快收藏

2018年01月19日 17:23 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

原來公用電話還有專用的代幣？網友在臉書社團《爆廢公社》貼文表示，自己挖到了一枚很特殊的硬幣，既不是一般的十元、五元硬幣而是寫著「公用電話專用」的硬幣，外型與十元硬幣很相似，此篇文章一PO出來引發網友大肆討論，表示「這很有紀念價值喔 古董」。

這名網友在《爆廢公社》上發文表示，自己到山上挖土時，發現了一枚黑黑的硬幣，以為是十元硬幣，回家洗乾淨後，才發現這是一枚以他的年紀都沒見過的「公用電話專用幣」，他表示自己查詢過此枚硬幣的價值僅有幾十元，並不值錢，但對他來說是相當有意義的，就跟古董一樣，有許多網友紛紛表示「挖到寶了」、「沒看過耶！不知道還有公用電話專用幣，第一次看到！」、「古董耶！」、「超酷的」。

網友挖到的公用電話代幣確實真的可以用。(圖/翻攝自爆廢公社)

根據行政院國家科學委員會數位典藏網「漫談台灣公用電話百年發展」內容指出，台灣的第一部電話出現在1897年時，那是裝設於澎湖的軍用電話，可供一般大眾使用的市內電話則在1900年推出，當時全台只有431用戶，且僅開放台北、台中、台南、基隆、斗六等五地；雖然此後全台各地陸續普設市內電話，但因裝機費與通話費相當昂貴，因此直到日治時代末期全台灣也只有二萬五千多用戶，且大多為日本人；為了擴充服務據點，電信局在1949年又向美國採購了投幣式公用電話機10部，並在隔年4月起開始在台北火車站、北門營業處、博愛路營業處及西門町等電亭開放。

歷史記載確實真有此種代幣。(圖/翻攝自行政院國家科學委員會數位典藏網)

隨著公用電話業務蒸蒸日上，卻在1970年代發生「石油危機」，民眾爭相囤積銀鋁混鑄的一元硬幣，以至於出現「斷幣事件」，市面上的一元硬幣難得一見；電信總局為了解決問題，只好與中央銀行協商而特別鑄造了八千萬枚「公用電話專用代幣」，民眾可以持紙鈔到各地電信局兌換；還好此次風波很快在2、3年後就平息了，這些代幣也被回收與銷毀。

(中時電子報)