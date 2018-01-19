涉監控新光公主遭求償6千萬 華南少東律師判賠35萬

2018年01月19日 17:27 中時 王己由

新光金控公主、新光人壽副總經理吳欣盈，不滿丈夫、華南銀行副董事長林知延，委任國際通商法律事務所資深合夥人劉宗欣律師，找徵信社在她座車裝設GPS，侵犯她個人隱私權，提告向劉及國際通商應連帶賠償6000萬元。台北地方法院19日審結，法官判劉宗欣律及國際通商連帶賠償35萬元。

林知延和吳欣盈兩人相戀15年，6年前在國內外舉辦三場「世紀婚禮」，原本「王子與公主」般令人稱羨的佳偶，卻在婚後2年多驚傳婚變。2013年7月5日，吳參加「全球青年領袖論壇」成員聚會，林知延發現吳與新加坡籍、名叫「Weng」的男子，拍攝親密照片多張，吳被質問後承認與對方曾共赴柬埔寨、英國、義大利等國旅行，也曾在美國波士頓、緬甸會面。

華南銀行董事長林明成長子林知延（左）與新光金控董事長吳東進長女吳欣盈（右）。(本報系資料照片)

他認為吳欣盈違反婚姻忠誠義務，疑似出軌，透過律師劉宗欣找徵信社在吳女座車上裝GPS，還跟監偷拍，吳發現後憤而提告。

林、劉雖辯稱是懷疑吳女的司機吸毒涉及不法才裝GPS蒐證，最後仍和2名徵信社人員李榮全、林珮瑜，為檢察官依妨害祕密等罪起訴，但林知延4人去年都獲判無罪。 吳欣盈另提民事訴訟，要劉宗欣和國際通商負起侵權損害賠償連帶責任，法官19日判賠。

(中時)