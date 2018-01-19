俄造船業透露 兩艘比輕型航母還大的潛艇 將被回收

2018年01月19日 17:39 中時 季節

蘇聯解體後，俄國財務困難，不但無力建造新的大型主力水面艦，連原有的軍艦都難以維持，被迫早早提前除役。19日俄國造船業對俄新社透露，兩艘比輕型航母還大的潛艇，將被回收利用。

該消息人士聲稱：「對於阿爾漢格爾斯克號和謝韋爾鋼鐵公司號決定回收利用。其繼續使用已不合算。它們已退出俄海軍戰鬥編成。俄國家原子能公司將在2020年後對其回收利用。」

這兩艘軍艦屬於颱風級核潛艇，是世界上最大的核潛艇，水下排水量至少2.5萬噸，一說可達4.8萬噸，即使是前者的數字為真，也比義大利的加里波底號、泰國的皇家公主號航母大。該型軍艦長172公尺，款23.3公尺。俄羅斯原計畫建造7艘此型潛艇，但第7艘連下水都沒有，就被停工取消建造了。完成的6艘中德米特里∙頓斯科伊號是該系列的首艦，建於1976年6月30日，於1981年加入北方艦隊。

1996到1999年間因缺乏資金，有3艘各自服役12-13年的艦艇（TK-12、TK-202和 TK-13）退出現役。本次船廠提到的兩艘，分別於1987和1989年服役，都加入北方艦對，於2006和2004年退役，均服役不到20年，低於一般來講各國海軍艦艇會服役30年的時間。但原本兩艦還保留於預備役。

如今該型只剩首艦ТК-208德米特里∙頓斯科伊號還在役，俄國保留該艦用以試驗新飛彈系統布拉瓦。

(中時)