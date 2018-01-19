不必擔心買高賣低 大數據車咕嚕二手車查價 菜鳥勝行家

KAGULU車咕嚕提供簡便的查價方式，輕輕鬆鬆就能掌握愛車的中古行情，如圖為2008年的MAZDA 3頂級款，新車售價64.5萬元，預估中古車價為26.43萬元。盧禕祺攝

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對買、賣中古車的人來說，難的不是如何找車、找買主，是否買貴、賣低的行情車價才讓人霧裡看花。台灣中古車市場資訊長期不透明，導致交易過程常發生問到的價格與自己的期待值有極大落差。

數位時代，藉由網路、大數據分析已可突破現況，網路很夯的中古車查價網KAGULU車咕嚕（http://www.kagulu.com/），即具備友善的介面，可快速獲得各式車輛的買賣預估價格、或歷史價格的變動趨勢，自2015年6月開站至今，已吸引110萬人使用，民眾不必靠中古車行，菜鳥也能勝行家。

太古汽車總經理馮仲陽表示，1年多前曾做過市調，發現沒有人對中古車交易是滿意的，因為中間有很多外界不熟悉的層層剝削，開發KAGULU車咕嚕就是希望能消弭二手車交易的資訊不對等，不只是台灣，包括中國大陸等市場也都出現這類「去中間化」的商業應用新趨勢。

中古車價行情其實與處理買賣雙方交易的中間商有關，而市場上也缺乏較具指標性的公正估價平台，能對所有車輛價值給予適當評估，導致消費大眾只能被動接受中古車高買低賣的現況，往往交易蒙受不小損失。

中古車價複雜之處不單只是品牌、車型、車款、配備的多樣性，它還有因為使用產生的車齡、里程、車況等眾多參數。馮仲陽補充，還必須包括實際交易記錄資訊，目前站上的查價系統是結合大數據及人工智慧系統，以超過百萬筆科學專業車價統計分析，可屏除人為價格操作或主觀意見，計算出目前市場最具公信力的二手車價。

KAGULU車咕嚕特別規劃「我的車庫」一方面可隨時掌握愛車的二手車價，另方面，保存其中的用車紀錄也方便平日檢閱，且在日後出售時能快速提出品質證明，以最好的價格成交，等於是協助管理及保障愛車的未來價值的工具。

馮仲陽表示，KAGULU車咕嚕將自今年起，起動一連串改版更新計劃，包括不斷優化查詢系統及使用介面，以期成為車輛查價的第一指標，讓每位消費者都能輕鬆成為車輛估價的大師。同時持續探索車主需求，延伸出更多樣化的車輛相關服務，不斷創造車主全新的服務體驗。

(中時)

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