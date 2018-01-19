大學生只要「複製貼上」就能畢業？網友：會social就無敵了

2018年01月19日 17:37 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

與國、高中全力衝刺學習課業不同，上了大學後許多限制都解禁，不論是利用課餘時間出校遊玩，又或是利用課餘時間打工，都是在出社會前學習獨立自主的第一步，只要學分足夠畢業，那麼剩下的時間想怎麼利用都行，但卻也衍生出不少「寄生蟲」，在做報告甚至是畢業論文時，全都仰賴隊友自己卻不做事，讓人幹在心裡口難開。

一名女網友在《Dcard》上PO文抱怨，不知是否是學校問題，自己遇到許多同學報告不會做、排版不會排、上台也無法、找資料更好像是天大難題，除此之外，「表達能力差勁、不會察言觀色、整天空口說幹話、畢業之後的出路想都沒想過」，把大學當樂園的人也一堆，明明大學應該是學習獨立自主思考的地方，但這些人遇到事情卻只會淡淡說一句「以前沒教啊」！

原PO相當感嘆，直說台灣教育問題在於「只看分數」，好似萬般皆下品，唯有讀書高，卻從來沒有學校與老師願意培養學生讀書之外的專長與能力，結果到了大學後卻突然被告知「這些你都要會」，實在太晚。

原PO也說，四年的大學時間，如果只是要應付考試混文憑，那很充足，但如果要學習課業以外的事情，根本不夠用，最後祝福現在大學生們不要只會讀書，因為實在太多書念得好，卻連基本處理事情能力都沒有的「資優生」，希望大家都能「歐趴」(all pass)。

許多網友們看到都心有戚戚焉「放心，我們學校也一樣，絕對不是只有你們有這情況」、「豬隊友碰過太多，最後報告都是自己寫...」、「一堆人到大學只會複製貼上，不意外」、「我還真的遇過，連用Google搜關鍵字都不會的！」、「換個角度想，最雷的情況你都遇過了，出社會保證適應很快」、「『分組前選我、分組後找不到我』早就見怪不怪了」，更有網友提出自己經歷「為了分組報告創LINE群，結果每次提出報告相關問題，8個人永遠只有2、3個有反應，反正現在的人只要會social，跟人相處好一點，好像日子就能過下去了」。

(中時電子報)