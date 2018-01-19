10年前挨告詐欺難撕標籤 小室哲哉閃退徒弟嚇到

2018年01月19日 17:29 中時電子報 蔡曉婷

聽聞小室哲哉引退，昔日徒弟陳敏之十分吃驚。（圖／取自《on.cc東網》）

日本音樂教父小室哲哉今(19日)閃電宣布退出演藝圈，也間接宣告昔日的小室神話不再，當年他一手捧紅安室奈美惠、鈴木亞美等大咖，卻因唱片銷售率降低，導致他10年前一度周轉不靈，將自己作品版權違法二售，挨告詐欺，最終被判刑3年、緩刑5年，成為小室一生揮之不去的負面標籤。

小室哲哉於1990年代起走紅於日本音樂界，旗下小室家族的成員有安室奈美惠、華原朋美、鈴木亞美等人，但1999年因實體唱片銷售量降低，重挫小室公司收入，也讓他遭外界質疑江郎才盡，2008年小室曾在廣播節目上坦言：「98年之後這10年好像寫不出曲子」。

2006年小室哲哉因欠債，以日幣10億元價格二售自己手上806首歌曲版權，2年後遭買家提告詐欺，求償日幣6億元，小室哲哉淪為階下囚被捕，法院最後判定小室哲哉有罪定讞，判刑3年，但可緩刑5年。

據《on.cc東網》，曾在1999年入選成為小室哲哉徒弟的香港女星陳敏之，今被問及此事十分驚訝，透露只和師父見過3次，近年來早已沒連繫，她說印象中小室哲哉人很Nice、斯文，平時會用英文和她交談，也曾介紹安室奈美惠給她認識，至於婚外情傳聞，陳敏芝不願多說，只表示：「希望他之後生活愉快，不管什麼決定都相信有他原因」。

(中時電子報)