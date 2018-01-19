波妞魚來囉！ 海生館18歲生日為遊客送出大禮

海生館為迎接18周年慶，特別推出「鮋你真好」主題歡慶活動，引進風靡日本的波妞魚，將於新春寒假期間與遊客相見歡。（海生館提供）

友善列印
中時
海生館為迎接18周年慶，特別推出「鮋你真好」主題歡慶活動，引進風靡日本的波妞魚，將於新春寒假期間與遊客相見歡。（海生館提供）
海生館為迎接18周年慶，特別推出「鮋你真好」主題歡慶活動，引進風靡日本的波妞魚，將於新春寒假期間與遊客相見歡。（海生館提供）

國立海洋生物博物館成立至今18年，恰如一個人成年的日子，象徵著長大、邁向人生另一階段，有著特殊意義，而館方為迎接18周年慶，特別送給自己一份成年禮，推出「鮋你真好」主題歡慶活動，引進風靡日本的波妞魚，將於新春寒假期間與遊客相見歡。

海生館表示，18歲是一個人成年的日子，而邁向第18個年頭的海生館，也以成年長大、迎向未來的概念，設計了一系列的年度主題，且特別從日本引進超可愛的波妞魚，讓遊客不用千里迢迢飛到日本，就可以見到風靡萬人的波妞魚。

海生館指出，波妞魚本名太平洋真圓鰭魚，屬於鮋形目家族，同屬於鮋形目的海洋生物還包括獅子魚以及石頭魚等，而波妞魚因外型酷似日本動畫中的角色，而備受注目，可愛的外型及呆萌的眼神，讓許多遊客看得心花怒放。

波妞魚多棲息於較寒冷的水域，如北極、北大西洋、北太平洋，活動範圍約在水深0至230米處，可長至20公分長，但牠不善游泳，所以身體下方具有吸盤狀的腹鰭，可吸附在不同的物體表面上，避免被水流沖走。

海生館強調，「鮋你真好」活動中，除有波妞魚外，還聚集了鮋形目家族各個成員，如華麗的獅子魚、低調的石頭魚，還有長翅膀的東方豹魴鮄等，牠們將於20日在館內的世界水域館深海水域展示主題中與遊客見面，歡迎大家前來欣賞可愛的波妞魚和五花八門的鮋科生物。

(中時)

大學生只要「複製貼上」就能畢業… 麗晶精品草莓可頌快閃 台南名店…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。