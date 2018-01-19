竹田鄉「達達港」水岸工程開工 在地人盼成另一個愛河

2018年01月19日 17:39 中時 謝佳潾

竹田鄉糶糴村達達港水岸環境場域工程19日開工，屏東縣長潘孟安（右二）到場主持。（謝佳潾攝）

竹田鄉糶糴村達達港水岸環境場域工程19日開工，屏東縣長潘孟安（右五）到場主持。（謝佳潾攝）

竹田鄉早年有個內陸港叫「達達港」，位置就在今日糶糴村的水閘門，當時六堆客家產出的米穀，都需透過水路運輸進行買賣，達達港即是經濟活動的主要入口，而現在雖只剩遺址，但地方仍盼重現往年風華，19日在縣府的協助下，達達港水岸環境場域工程開工。

竹田鄉公所指出，糶糴村因地利之便，早年是六堆地區的米穀買賣中心，從糶糴出口的米，都需裝船、利用龍頸溪的水路運輸到東港，再換裝大船出港，因此達達港形成，堪稱是南部客家經濟活動的重要入口，也是六堆客家米榖雜糧買賣集散地。

日據時期，達達港因鐵路建設而沒落，但清澈的流水依舊是許多竹田人的美好回憶，老一輩的居民都忘不了年少時跳下達達港愜意游泳的美好回憶，但1970年代因養豬業起來，達達港難逃被汙染的命運，多年來臭氣沖天，居民無不期待政府能改善環境、重現當年風華。

屏縣府指出，透過水岸綠廊水環境整治計畫，成功向客委會爭取到經費，將斥資1630萬針對達達港水岸及歷史場域敬字亭、糧碑伯公亭與水閘門進行環境營造及修復等工程，打造竹田鄉另一個新景點。然而，居民希望改善硬體的同時，也能教育業者愛惜河川，盼「達達港能成為另一個愛河」。

縣長潘孟安說，六堆客庄有豐富精采的水環境，會努力打造達達港優質親水空間，盼藉此結合周邊景點資源，帶動客庄產業、觀光動能。

(中時)