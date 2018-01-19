AV天后高橋聖子攻台 攜手暗黑王者慶賀潘朵啦六週年

2018年01月19日 17:38 中時電子報 吳品瑤

才剛擊敗波多野結衣和三上悠亞等強敵，霸氣奪下2017年AV女優銷售排行后座的高橋聖子(又譯高橋翔子)，即將在下月初首度訪台，並且選定2月10日(週六)在台北舉辦個人台灣首場見面攝影會，過去曾是日本超人氣寫真偶像，並有著「寫真界救世主」封號的高橋聖子，在轉戰AV界並迅速席捲各大女優奬座及暢銷排行榜之後，即便在日本也鮮少舉行粉絲見面會或個人攝影會，這次藉著來台慶賀台灣成人娛樂品牌潘朵啦六週年的機會，高橋聖子將首次獻出她的台灣首發見面攝影會，屆時台灣聖粉們將有機會第一次近距離貼近感受這位有著G cup「無重力神乳」的超強電力，但開放名額相當稀少，只有45位幸運兒可以一睹女神真容。高橋聖子這次主要是來參加潘朵啦內部舉辦的六週年生日活動，與她一同前來祝賀的還有「AV超絕美少女」稱號的小島南、拍過上萬部AV並獲得2016年最佳男優賞的田淵正浩、同樣是AV 超PRO級神人的男優大島丈，以及頗受注目的新生代肌肉型男優鮫島等共五位，祝賀團成員囊括了日本AV當前的頂尖女優及男優界的大腕級前輩，合計起來拍攝的AV作品超過三萬部，陣容十分豪華，顯見潘朵啦這幾年在成人娛樂產業的經營成績及豐厚人脈資源，台日兩方在內容授權、女優經紀，甚至於內容製作的合作也越來越緊密，累積至目前為止，潘朵啦與日本在作品授權已逾上萬部，合作過的女優也超過50位。潘朵啦也透露，除了已經完成封測，即將正式發布的成人VR影音平台以外，今年上半年度還會推出更具原創性的新服務，其中包括VR直播和VR遊戲開發等，跟日本之間也會相互開展更多的合作項目。

相較於波多野結衣在台灣市場的多年經營，以及從去年起在台掀起一股熱潮的三上悠亞，高橋聖子儘管攻台腳步較慢，卻是條件格外雄厚的話題女王，高橋聖子除了自2016年起就開始獨霸日本最大AV平台DMM的銷售排行榜單外，同時也是AV OPEN的「七冠王」得主外，去年還史無前例的一舉拿下DMM成人大賞的「最優秀新人賞」、「郵購最佳作品賞」、「網路發行最佳作品賞」及「租借最佳作品賞」等四項大獎，可以說是AV界的超怪物級新人。由於高橋聖子這次訪台除了攝影會外並無其他公開行程，因此台灣粉絲想親眼目睹女神魅力只有這個機會，高橋在攝影會中將變換包括比基尼泳裝在內的三款造型現身，誠意十足，而且為了堅持攝影會的品質，活動全數名額就只有限量45名，能不能搶到入場資格相當考驗粉絲們的鍵盤速度。另外攝影會也將同步推出高橋聖子”Damn Hot！Taiwan Debut！”的台灣首訪限定版紀念週邊，無論是聖子潮T、親簽拍立得或是訪台紀念版海報，都是入手困難的夢幻逸品，就等粉絲們來搶。

至今已暌違多年沒主辦大型活動的台灣首家正版成人娛樂品牌潘朵啦，很榮幸能藉著成立六週年的慶祝活動及即將正式發布的成人VR影音平台宣傳，邀請到這麼豪華陣容的祝賀團成員訪台。未來，在潘朵啦品牌所屬的高畫質頻道及VR影音平台上，都可陸續看到這些男神、女神們的精彩獨家作品！1月20日(六)下午2點，高橋聖子全台獨家首發攝影會準時開賣！

(中時電子報)