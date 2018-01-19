北市街頭驚見納粹旗 德國在台協會：立刻停止此冒犯行為

2018年01月19日 17:52 旺報 潘維庭

德國在台協會聲明19日對此事給予聲明。（翻攝陳孝威臉書）

台北街頭驚見「納粹萬字旗」，恐傷害我國際形象！18日在北市東區有一群人拿著「納粹萬字旗」在街頭遊行，旁邊還有路過的外籍人士拿手機拍照，看起來一臉震驚，這個畫面被有意參選台北市議員的陳孝威拍下，並在臉書上反映此事，翌日也在友人協助下，與德國在台協會聯繫並獲得回應。

陳孝威表示，這群人自稱是「德國舊馬克協會」，但他認為，不論他們有什麼訴求，在任何情況使用納粹的旗幟，或者納粹政治符號都是非常不妥的，「不只冒犯二次大戰的納粹受害者，也嚴重傷害台灣的國際形象。這個團體的此種行為十分不恰當，我在這裡給予譴責。」

陳孝威19日在臉書上表示，前一天發現此事後，即刻告知能接觸德國在台協會的友人，稍早透過友人得知，德國在台協會已給予回應，及時重視這個問題。

德國在台協會聲明稱，多年來「德國舊馬克協會」即持續不定期聯繫德國在台協會，要求償付德國1920年代初發行之舊馬克幣之對等金額，但該紙幣早於近100年前即停止流通並喪失價值。

德國在台協會聲明稱，這些紙幣與一戰後德國戰後賠償義務毫無相關，並多次告知，但「德國舊馬克協會」仍使用納粹標誌、羞辱方式表達訴求，「只可被視為勒索行為」，「我們在此要求德國舊馬克協會立刻停止這種冒犯的行為」。

(旺報)