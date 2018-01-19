面膜敷久一點避免浪費？醫師：保養不成反造成乾癢

專家提醒，不少醫療診所都有大型機台提供紅光照射的服務，現也有可在家自行使用的紅光器材，但務必選擇合格的醫療院所，和經認證的器材。（倪浩倫攝）

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不少愛美人士會有使用面膜敷臉的習慣，有人認為面膜上有大量精華液，敷著睡覺能達到徹底吸收的效果，但當心臉被敷出問題。皮膚科醫師提醒，面膜敷15~20分鐘便應取下，否則隨著溫度變化，臉部水分反而會被「反吸收」回面膜，保養不成，反造成乾、癢情形。

開業皮膚科醫師趙昭明說，面膜通常敷上15~20分鐘便應取下，不須再額外洗臉，若臉上尚殘留面膜的精華液，可均勻塗抹在脖子上；但有人在敷了15~20分鐘後，認為面膜還有大量的精華液「取下可惜」，乾脆再敷久一點、甚至有人敷著睡覺；趙昭明提醒，肌膚吸收有一定的量，且會隨著溫度改變，若敷著睡覺，當溫度改變時，臉部水分反而會被反過來回到面膜，不僅沒達到保養效果，還會使得皮膚又癢又乾。

工研院日前利用正紅光，對皮膚的「纖維母細胞」的增生特性進行測試，透過實驗發現，使用630nm波長的紅光，對纖維母細胞進行20分鐘的照射後，觀察24小時發現其細胞數量最多可增加到43.7%，研判紅光的光源對於細胞具有明顯的刺激增殖效果。

趙昭明說，不少醫療診所都有大型機台提供紅光照射的服務，現也有可在家自行使用的紅光器材，但紅光不等於紅色的光「要產生紅色的光太容易了」，要達到一定波長、能量的紅光，才有賦活皮膚表皮、增加各種精華液吸收的效果，故務必選擇有經政府認可的產品，以及合格的醫療院所；他提醒，有光敏感肌膚者，則不建議使用紅光，一般人使用時也應戴上黑色眼罩，維護眼睛的健康。

(中時)

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