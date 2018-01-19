選戰倒數 陳亭妃回大本營成立北區與中西區後援會

2018年01月19日 17:48 中時 程炳璋

民進黨台南市長初選民調3月定生死，黨內台南市長初選參選人陳亭妃20日將回到北區大本營，成立北區與中西區後援會，完成她在全市最後一塊後援會拼圖，接著將以正式選戰的格局，全面催票。

民進黨台南市長黨內初選6搶1戰況激烈，民調排名在前半段的陳亭妃，20日成立北區、中西區後援會後，台南市37區都已完成後援會布局，她認為自己是黨內6位參選人中，唯一對大台南市政提出完整具體規畫者。

北區算是陳亭妃票倉大本營，她從議員時期就跑遍各里，後來順利將人脈交棒給妹妹陳怡珍，陳怡珍連續高票當選北區市議員，陳家姐妹繼續在台南政壇服務。

陳亭妃20日回到大本營成立北區、中西區後援會，她先發表「北區‧中西區文化繁榮三願景」政策。未來希望透過帶動觀光軸線、再現古都風華；提升公共設施、升級運輸路網、改善都市交通，讓在地居民有感。

陳亭妃表示，20年前，她對政治充滿熱忱與希望；投身市議員選舉，跨入政壇，爭取地方建設預算累積超過300億元，交出漂亮成績單。現在，陳亭妃認為自己該從監督、建議的角色轉變為實際執行者，化理想為實際行動。

陳亭妃20日的壓軸後援會將在北區海安路與成功路口舉行，預計聲勢浩大，已有余天、吳國棟等名人站台相挺，幫助她力拼市長之路。

(中時)