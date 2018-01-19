惡劣！南投驚傳毒狗虐殺 6死1命危

魚池鄉發生毒狗事件，已知至少造成6隻死亡、1隻命危；部分狗屍有鋼珠彈孔。（沈揮勝翻攝）

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南投縣魚池鄉金龍山下，驚傳毒狗事件！大雁村仙楂腳與槌子寮聚落，最近接二連三傳出家犬失蹤，飼主搜尋發現，有的死在田間或水溝，當地信仰中心靈山宮主委蕭鎮周所豢養的「小黃」，毒發死在返家路旁，最是讓人鼻酸！此毒狗惡行，至少已造成6死1垂危。

大雁村長謝棟漢表示，按以往經驗，聚落發生毒狗事件，往往就是密集竊案發生的前奏！盜賊作案最怕狗叫警示，為避免行蹤曝光，部分狠心的賊人，會先向家犬下毒。村辦公室19日上午已與集集警分局魚池分駐所聯繫，警方承諾將加強治安巡邏。

但村民在下午，有了新發現，部分狗屍有鋼珠彈孔；幾名受害狗主及村辦公室明查暗訪，已掌握某可疑對象平日即有以鋼珠彈虐打貓狗的惡習，毒狗射狗的原因，恐怕不僅僅侷限於「竊賊作案前清除障礙」單一選項。

譬如母狗發情，附近幾公里或10幾公里範圍內的雄犬，群聚母狗身邊賴著不走、擾亂環境與安寧，導致有人不爽而痛下殺手！但行為人不一定是母狗主人，因為養狗人通常惜狗愛狗、將心比心，很少會去加害別人的愛犬；因此村民寧可不去相信，是在地人的惡行。

由於鋼珠彈能穿透狗兒身體，顯示其發射器威力足以殺人，社區人士決定將蒐證情資，送請警方偵辦；而警方也在尚未接到報案前，主動與村辦公室聯繫關切。

謝棟漢表示，毒狗事件的發生，除是道德問題，也是治安問題，警方、庄民或飼主都不應置身度外。養狗該有養狗的基本素養，狗兒若關好，就不致於亂跑亂吃發生憾事；狗兒亂跑追咬路人，可能造成意外衍生糾紛；謹防狗打架，演變為人的戰爭。

(中時)

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