心路學童參訪新竹市竹蓮寺學作環保燈籠

2018年01月19日 17:57 中時 陳育賢

心路基金會孩子們，19日參訪新竹市竹蓮寺，小朋友並以舞獅感謝身兼主委的市副議長許修睿（中）。（陳育賢攝）

心路基金會孩子們，19日參訪新竹市竹蓮寺，身兼主委的市副議長許修睿指導小朋友製作環保燈籠。（陳育賢攝）

陳育賢／竹市報導

心路基金會為讓心路孩子能夠透過與社會近距離接觸，累積生活經驗與學習，並促進參與能力，19日帶著20餘位小朋友參訪新竹市竹蓮寺，孩子們並帶來舞獅、打鼓表演，同時與身兼主委的副議長許修睿開心製作環保紙燈籠，歡喜來趟竹蓮寺半日遊。

許修睿表示，此次來參加寺廟尋禮的是特教班與資源班的孩子，因為他們先天上的障礙與罕見疾病，但他們非常用心來到竹蓮寺參訪，還帶來舞獅的表演，表示孩子們平常非常努力練習，因此他特別代表廟方接待心路基金會與孩子，也希望社會上所有的善心人士都能夠看到他們的努力，多給予心路鼓勵與加油。

而小朋友們19日下午一到竹蓮寺，立即表演舞獅與擊鼓，以此答謝竹蓮寺的招待與導覽，隨後並與許修睿一同製作年後應景的環保紙燈籠，開心度過1個下午。

心路指出，小朋友們舞獅與打鼓，平常人看似簡單，但對他們來說真的不容易，包括練習的協調、聽老師的指令等，都是學習，而這種練習其實也是1種早期療育，加上走入社區參訪，更是生活經驗的累積與學習，能夠透過與社區、長輩的接觸，學習問好等社交禮儀，進而促進他們的參與力。

(中時)