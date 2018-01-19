住戶2刀刺死保全 檢方不理裝瘋賣傻依法起訴

黃姓男子砍死保全後，返回住家內清洗，被捕後還裝瘋賣傻。（報系資料照）

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中時

新北市汐止區黃姓男子，不滿保全曾出言制止他大吼大叫，去年10月12日傍晚，持刀攻擊63歲習姓保全，砍殺頸部動脈，導致保全因失血過多死亡，士林地檢署偵結，認為他犯案後還會清洗衣褲、凶刀，故意裝瘋賣傻，依殺人罪將他起訴。

承辦案件檢察官曹哲寧表示，黃男一再聲稱他精神狀況不佳，問及與案情無關問題，都能明確回答，例如妻子呢，黃回答「死了」，但實際上，妻子早已搬到別的地方居住，不想讓妻子出庭證明自己精神狀況良好，刻意隱瞞妻子行蹤。

檢察官表示，黃犯案後否認犯案，但衣褲和家中刀子雖然經過清洗，仍有死者的血液反應，他竟回答「你們認為怎樣，就怎樣」，不承認案發時，持刀砍殺死者，造成習姓保全的兒子怒不可遏，要求黃男家屬賠人命。

黃男常在夜深人靜時大吼大叫，打擾鄰居安寧，住戶透過習姓保全向他反應，反招致黃男懷恨在心，他竟持自家料理刀，趁習不注意，朝頸部猛砍數刀，致命的傷勢，在頸部左、右側各一刀，最深達7公分，習負傷逃到社區對面的炸雞攤位求救，經過2小時急救仍宣告不治。

習姓保全發生意外後，留下一子一女，女兒才剛滿18歲，住戶有感於習在社區服務20多年，平時認真負責，發起募款活動，捐助習女的教育費用，但黃卻不聞不問，對死者家屬完全沒有歉意，竟裝瘋賣傻。

檢方調查，黃犯案後返家，將沾滿血跡的衣褲脫下清洗，當警方登門時，他否認犯案，鑑識人員發現血跡，他絲毫沒有悔意，還嗆檢察官「想怎樣就怎樣」，企圖逃過刑責。

(中時)

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