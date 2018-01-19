屏東火災奪命 受災家屬親至分隊謝警消

火警受災戶前往消防分隊，感謝警消辛勞。(林和生翻攝)

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屏市日前發生住宅火警，造成一人喪命。(林和生翻攝)

日前屏東市博愛路連棟透天厝發生大火，火勢猛烈波及2棟民宅，警消獲報後迅速出動人車趕抵現場搶救，雖以最快速度將傷患救出後送醫，但仍造成一名8旬老婦喪命，家屬忍著喪親之痛，專程來到屏東消防分隊，向當日參與救災警消表達感謝之意。

參與搜救的隊員陳智森回想當天救災情形時表示，一直上至起火層下方樓梯時，就能感受到現場高溫火煙侵襲，瞄子手以水線壓制降溫後，才能推進至3樓進行人員搜救及通風排煙，經快速搜索時於3樓後方浴廁發現傷患，立即將傷患救出，「真的盡力了」。

事後火警受災民眾突然來到分隊拜訪，得知來意原是感謝全體同仁於救災時盡心盡力，尤其是搜救手陳智森在火災期間迅速將母親救出送醫，並且快速將火勢控制及撲滅，未造成更重大的損傷，專程來表達感謝之意，此舉鼓舞消防隊員士氣。

屏東分隊長胡文福也建議民眾，火災發生時應保持鎮定，謹記「小火快逃(向下)，濃煙關門(等待救援)」原則，能增加火場存活率，當消防人員在救災時也請民眾勿圍觀影響救災行動，平時多注意用火、用電安全，記得人離火熄的觀念，老舊電線定時檢修，加裝住警器提早偵知發現火災，將可確保住家安全。

(中時)

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