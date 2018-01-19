《中時晚間快報》法汙染奶粉擴大 台再回收9萬多罐

2018年01月19日 17:57 中時電子報 中時電子報

◎法汙染奶粉擴大 台再回收9萬多罐

法國奶粉大廠拉克塔利斯Lactalis去年底爆出旗下奶粉遭沙門氏菌汙染，並陸續啟動數波的全球大規模回收。衛福部食藥署今宣布，本月15日再次接獲原廠通知，全面回收法國西部克朗Craon工廠生產的所有產品，國內包括端強、友驊、佳格共3家業者，合計29個品項，全數產品已於16日當晚完成下架，至今總計回收逾9萬罐產品，，已購買的民眾可向業者進行退換貨。

◎教部倡議大學法人化校長：癥結在錢和人事

「未來要打國際盃的大學，我們期待你們法人化，請國立大學勇敢出發！」教育部倡議國立大學法人化，表示如此才能真正解放大學能量、提升學術競爭力；不過校長表示，癥結在錢和人事，如何確認政府財務支持不變、人事權益不變，「大學和政府之間的信任感要再增加。」

◎川普執政周年 美國領導地位 認可度創新底

美國總統川普20日就任滿一年。川普挾民粹主義風潮入主白宮，大力標榜「美國優先」，矢言「讓美國再度偉大」，但結果看在世人眼裡又如何呢？一項最新調查顯示，全球對美國領導地位的認同程度，在川普上任的首年創下新低。

◎李博翔苦練吉他 差點愛上方炯鑌

緯來電視電影《萬德浮史貝斯》今日（19日）開鏡，李博翔在新作中飾演高中樂團吉他手，他透露曾為把妹苦練吉他，但事隔多年早已荒廢，這回為了演好吉他手，找了同為馬來西亞的好友方炯鑌苦練，他充滿感激地感謝方炯鑌的情義相挺，李博翔說：「都差點愛上他，真是太有魅力了！」

(中時電子報)