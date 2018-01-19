SBL》回顧15年生涯 張智峰：籃球員是孤獨的

2018年01月19日 18:01 中時電子報 黃及人

身為「15朝元老」之一，也是SBL本季最「年長」的達欣後衛張智峰，回顧15年SBL生涯，張智峰難得發表內心感受，「我想籃球員是孤獨的，畢竟我們的訓練與比賽時間，都比一般上班族還長，幾乎都沒時間好好陪伴家人！」

擁有「馴獸師」、「防守專家」、「拚命三郎」、「蟾蜍(台語)」等封號的張智峰，與周士淵一樣生涯全在同一球隊度過，曾拿過第6季年度與總冠軍賽雙料MVP、第6與第7季年度第一隊等獎項，但他在高中差點就放棄打籃球了。

「高一時進入屏東高中打球，真的很不習慣球隊內的學長制度，讓我萌生不想打下去的念頭，幸好當時家長把我勸回去，」張智峰說，「其實現在回頭想想，被學長半夜叫起來操，根本算是還好，我高三時也換我在操學弟了。」

什麼時刻是張智峰15年來最難忘懷的？他的答案幾乎沒怎麼想就有了，「當然是第6季吧！除了我拿下年度與總冠軍賽的雙料MVP，更充分做好自己本分幫助達欣拿下隊史首冠，我當然很難忘記那個球季！」

只是身為史上第4位「三千分先生」，前3位達標的球星(林志傑、田壘與楊敬敏)，後來都已陸續跳槽中國CBA，難道張智峰從來沒有想過挑戰更高的籃球殿堂嗎？答案是肯定的，卻也感受到他的無奈，因為過程確實造化弄人。

「我當然有想過去CBA打球，原本第6季打完，上海就有找我去談，沒想到後來碰上左膝前十字韌帶斷裂，當我好不容易痊癒，年紀大了，小孩也出生了，就沒再想過去CBA，」張智峰說，「遺憾歸遺憾，但家人還是最重要！」

到了今年4月就滿37歲，張智峰是否考慮過退役呢？他說：「我老婆希望我早點退一退，可是我還想再打，又不是打不動了，持續跟著球隊訓練，早就成為我的習慣，就跟刷牙洗臉一樣，我想就算我退休了，仍會照表操課。」

「我想一切還是交給上面決定，老實講，假如可以讓我繼續打，叫我降薪也願意！」這就是張智峰，一個標準的「球痴」，這種打死不退的奮戰精神，讓人不佩服他都難。

(中時電子報)