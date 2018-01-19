5名青年拚創業 路邊起家到經營一間餐廳

創業青年雷啟伯（左起）、林孝勤、邱運強、吳俊堃及張簡子煥因創業夢集結在一起，首間原住民西式餐廳開幕。（張祈攝）

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2014年太魯閣族的邱運強（阿強）、阿美族的林孝勤（阿法）結束台北打拚的生活，回到花蓮一圓開店創業的夢，他們從路邊擺攤賣調酒、進駐東大門夜市，2人的「原住民調酒」在夜市小有名氣，今年他們集結3名同樣帶有創業夢的年輕人，貸款打造屬於自己的餐廳，他們說，開店不為賺大錢，足夠留在家鄉生活就好。

阿強跟阿法4年前回到花蓮，發現一般餐飲業收入不高，便考慮自己開一間店面當老闆，阿強說，決定創業但沒資金，就在路邊擺攤賣調酒，設計出全台專賣「小米酒特調」的酒攤，意外獲得民眾關注。

「為了降低創業門檻，哪裏有人潮就在哪擺攤！」阿強說，除了人潮跑的攤位，他們也參加不少青創講座，了解可運用資源，原住民百萬創業計畫就為他們帶來第一個定點攤位。而第二筆創業基金提早來到，2人便集結志同道合創業人一起開店。

在夜市擺攤時間，認識了3位同樣具有創業理念的年輕人，其中2名「準」花蓮人因工作來到花蓮，就再也不願意離開了，原本在社福機構服務的雷啟伯，因在東大門經營餐飲攤結識阿強與阿法，5個大男生拼湊開店藍圖，雷啟伯說，這間餐廳融合原住民食材及香料，保留傳統味道卻不失創意，整間店的擺設、餐點設計都是5個人一起完成。

他們分享，夜市的收入不算穩定，遊客的消費能力無法控制，一月業績從2萬到破10萬都有可能，阿強指出，能回到花蓮工作，還有很多空間跟時間可以運用，這些是不能用金錢比較的。

阿強也勉勵懷抱創業夢的年輕人，創業不能單憑一個念頭就衝動借款開店，念頭是需要「雛形」，且要經過詢問及試水溫的，進而在尋求經費資助，拿出創業的誠意跟決心，提高獲得資助的可能。

(中時)

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