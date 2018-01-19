信守慢飛天使的承諾 陳志聲19年來圍爐送愛心

2018年01月19日 18:06 中時 盧金足

歲未年終企業尾牙熱鬧登場，台灣行動菩薩助學協會理事長也是精湛建設董事長陳志聲，連續19年來都為慢飛天使辦「送愛到人間」愛心尾牙餐會，成為中部地區最具溫馨盛大的年終愛心，他篤信關公忠義精神，當年對慢飛天使的一句承諾，一定會永遠信守。

「陳叔叔，明年還有沒有圍爐？」陳志聲說，19年前，第一次接觸到發展遲緩的兒童，是受邀參與彰化家扶宜智學園舉辦的和小朋友團圓圍爐活動，席間有個孩子問他明年還會辦嗎？」他馬上告訴小朋友「只要陳叔叔活在世上的一天，每年一定來圍爐！」

因為這一句承諾，陳志聲展開19年來，沒間斷過的與慢飛天使「送愛心到人間」團圓圍爐活動，從一個人的承諾，擴大到一個建設公司尾牙活動，這幾年很多企業界好友與協力廠商響應，今年參與團圓圍爐的人數將達900名朋友、家長及志工們，創歷年紀錄。

要讓慢飛天使在一處不必有顧慮的場所用餐，活動規畫過程

，志工就是最大後盾，不只員工全部投入，連陳志聲也粉墨登場，扮成卡通人物讓慢飛天使開心的參與圍爐活動。

「邁向第19年，看到很多慢飛天使學習進步，這是最大的收穫！」陳志聲說，餐會的主人是慢飛天使、家長及志工們，募得500多萬元款項，全數用於各單位需求的物資和小朋友紅包、志工表揚等，用實質方式給予支持與力量。

(中時)