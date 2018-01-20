影》山貓交棒野貓 英軍Lnyx直昇機全數退役

2018年01月20日 10:58 中時電子報 喻華德

據《青年日報》報導，英國陸軍航空兵團的山貓式（Lynx）直升機在服役40年後於15日舉辦告別飛行（commemorative flight ）活動，將於本月底正式退役。而英國皇家海軍的山貓式已於去年3月23日退役，因此在英國陸軍的山貓直昇機退役後，英國山貓就正式走入歷史，僅剩德國及韓國使用。

山貓式原本是英法聯合計畫設計的艦載雙引擎反潛直升機，但法國海軍最後取消採購。後來任務擴展為陸基通用直升機，其採高度模組化設計，可以輕易換裝與維修，英國陸軍也將其用於運兵、戰搜、反戰車、搜救、戰場傷患後送等用途上。

英國陸軍的山貓式直昇機分為Mk 7及Mk 9A兩型，辨識的方式為Mk 7多用途型為滑翹式，Mk 9A野戰山貓為前三點式起落架，前方為鼻輪，後方為主輪。

2015年，山貓Mk 7執行北極飛行訓練任務。（圖/英國陸軍）

英國陸軍操作的版本分為通用型及攻擊型，通用型配備M3M式12.7公釐重機槍，每分鐘可發射超過850發子彈。攻擊型配備BGM-71拖式反裝甲飛彈，在冷戰時期被賦予和瞪羚式直昇機搭配，作為獵殺戰車的角色，兩者的關係與我國陸航的AH-1W超級眼鏡蛇式攻擊直昇機和OH-58D奇歐瓦戰士戰搜直昇機的原始關係類似（現今AH-1W已經無須依賴OH-58D獲得目標，OH-58D的定位轉型為輕型攻擊直昇機）。

2015年7月31日山貓AH.7退役，山貓全系列介紹影片。

這次告別飛行由英國陸軍第657中隊的最後4架山貓Mk 9A執行，其從漢普頓郡的皇家空軍歐丁漢基地起飛，先向西通過阿佩文、威爾罕與布里斯托等地，向北飛至蕭伯瑞，再轉向東通過杜克斯福德等地，最後在傍晚通過倫敦上空，由皇家空軍契弩克直昇機領隊（兼空拍），編成V5隊形作為最後的高潮，完成告別之旅。

在山貓退役後，戰搜任務將由WAH-64阿帕契攻擊直昇機負責，而後送任務則由AW159野貓直昇機接手。

(中時電子報)