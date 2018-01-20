《兩岸星期人物》傳媒大亨梅鐸前妻 華裔爭議名媛鄧文迪

著名的華裔名媛鄧文迪出席電影頒獎典禮。（圖/美聯社）

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中時電子報

隨著時代與觀念逐漸改變，男女之間也逐步趨於平等，不少女性也能透過學業、專業能力和創業，成為商場、政界與社會上的傑出人士。綜觀過去十多年來，華裔女性在歐美社會闖出名號和聲望者，有一人必定不會被忘記：那就是，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）前妻、前星空傳媒（Star TV）音樂頻道負責人鄧文迪（Wendi Deng Murdoch）。而長袖善舞的她，一生至今有過五個很重要的男人，這段故事要從1987年開始說起。

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現年49歲的鄧文迪，原名鄧文革，出生於山東省濟南，但從小在江蘇徐州長大。她排行老三，上頭還有兩位姊姊。由於身高較高，鄧文迪曾是徐州排球隊的主力隊員，大學考入廣州醫學院臨床醫療學系就讀。後在美籍切瑞夫婦（Jake Cherry＆Joyce Cherry）協助下，赴美進入加州州立大學北嶺分校（Northridge）就讀經濟學。但不久後，卻造成切瑞夫婦離婚，而鄧文迪嫁給了比她大30歲的切瑞，自此開始她倍受爭議的人生故事。

傳媒大亨梅鐸（圖左）與當時的妻子鄧文迪（圖右）出席公開活動。（圖/新華社）

鄧文迪（圖左）與多年好友、大陸知名女星李冰冰（圖右）。（圖/中新社）

進入香港星空傳媒（Star TV）工作後，利用職務之便快速接觸許多大人物，包含她後來的丈夫、傳媒大亨梅鐸。從耶魯大學（Yale University）獲得MBA學位後，更被提拔為頻道負責人，受到公司外籍同事的喜愛。從1997年開始被外界目睹，與梅鐸手牽手出入公共場合，並很快地在隔年當梅鐸二度離婚後兩週，就宣布兩人結婚的喜訊。也透過梅鐸的影響力，讓鄧文迪很快地在紐約嶄露頭角，大量曝光與出席各種晚宴、慈善會等場所。兩人於2000年先後育有兩名女兒，因此點燃了家族遺產繼承的衝突，最終導致雙方撕破臉的離婚結局，於2013年協議離婚。

知名華裔美魔女鄧文迪（圖右）和著名導演卡麥隆（圖左）。（圖/中新社）

知名的華裔名媛鄧文迪，近日又因為與第一千金伊凡卡的關係，成為媒體焦點。（圖/新華社）

與梅鐸離異之前，又傳出令外界震驚的傳聞，梅鐸在專訪時爆料指控，鄧文迪與東尼布萊爾（Rt Hon. Tony Blair）的親密關係，是造成兩人分手的主要因素。但對此傳聞，布萊爾與妻子雪莉（Cherie Blair）嚴正否認有此事，讓此事成為最大的羅生門。情史都相當豐富的兩人，梅鐸於2016年3月美國超級名模瑞莉·霍爾（Jerry Hall）再婚；而同時間鄧文迪也被目睹，與小她17歲的英國小提琴家查理·西埃姆（Charlie Siem）共同出席巴黎時裝周。

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從電視台工作期間，鄧文迪總能認識許多名流和大人物，她與大陸女明星李冰冰關係甚好，也和現任美國總統川普（Donald Trump）的長女伊凡卡（Ivanka Trump）相交甚篤。但卻也因為如此，讓美國情報單位盯上她，懷疑其背後有大陸官方背景支持，恐利用其與第一家庭的關係，為大陸進行多項遊說，並提醒伊凡卡和其夫婿庫許納（Jared Kushner），應該與鄧保持一定距離，因此再度讓這位名媛成為媒體焦點。

(中時電子報)

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