擋陸航加班機 退將吳斯懷示警：小英義和團心態治國

2018年01月20日 00:01 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

廈門航空飛機從松山機場跑道起飛。（本報系資料照片）

中國大陸片面啟用M503北上與W等4條銜接航路，我方抗議要求停飛無效後，民航局針對繼續使用相關航路的業者，申請兩岸春節加班機將暫不予核准。5萬台商春節返鄉權益將受衝擊，間接波及春節期間的大陸團客。退伍中將吳斯懷表示，民航局措施「殺敵一百自損八千，還高喊勝利，這是標準的義和團心態。」

吳斯懷指出，民航局暫不准東方、廈門航空春節兩岸加班機一百七十六個航班申請，若陸方「以牙還牙」取消我方的春節加班機，誰受傷較重？春節航班成為角力籌碼，只整到台商和旅遊業。因為我們手中籌碼有限，兩岸從隔空喊話升高成對抗行動，只是凸顯我方缺乏籌碼的窘境。

吳斯懷表示，真正的問題在，蔡英文拒絕接受「九二共識」兩岸失去政治基礎。單方啟用新航線，是大陸向蔡政府示警；就北京來說，蔡英文上台以來，所有「善意」都只停留在口頭，實際行動都是充滿敵意，包括操作憲改議題、公投法下修門檻、強力通過促進轉型正義條例等；再則撤回課綱微調等等，凸顯民進黨政府一直切割與大陸的歷史文化根源，切斷兩岸血脈聯繫。

吳斯懷對蔡英文政府示警：義和團心態治國，只會加速倒台的時間，可憐的是台灣人民，大陸台商，不知道「明天過後」會是什麼樣的慘狀？

(中時電子報)