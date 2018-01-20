懷念搶銀行刺激感 美80老翁活到老搶到老

2018年01月20日 00:02 中時電子報 盧伯華

一名身材瘦長、戴著眼鏡的男子日前持槍走進亞利桑納州土桑市北區一家銀行，要求銀行出納員拿給他一包現鈔後，大搖大擺地走出銀行。隔天這位名叫克瑞博斯(Robert Francis Krebs)的男子被當地警方逮捕，警方發現他已經80高齡。

警方的犯罪學專家說，周五發生在土桑市派拉米聯邦信貸聯銀分行的這起搶案，凸顯出搶刧銀行有多種稀奇古怪的樣貌。

據美聯社報導，這位被捕的嫌犯克瑞博斯有數十年的銀行犯罪歷史，他曾在1981年搶刧佛羅里達一家銀行，還將銀行櫃員與分行經理銬起來關在地下室。

克瑞博斯曾在監獄服刑長達30年，罪名是搶刧奧蘭多市一家銀行，以及1966年在芝加哥一家銀行任職時盜用了72000美元（約合台幣213萬元），此外他還涉及1980年亞利桑納州多起持槍搶刧與竊盜案。

根據佛羅里達矯正署的說法，克瑞博斯去年夏天在佛羅里達獲假釋出獄，此後多次違反假釋規定，未向假釋官報告行蹤。後來他因涉嫌搶刧價值5萬美元的債券，以及土桑市的一宗持槍搶刧案而被逮捕。

土桑市警方發言人說，警方還在調查克瑞博斯此次搶刧銀行的真實動機。

專門研究搶刧銀行的聯邦調查局退休官員雷德(William J. Rehder)表示，一般搶銀行的罪犯大都在20多歲年紀，80高齡老翁還持槍搶銀行是極不尋常的事。這有兩種可能，他懷念搶銀行的刺激感，而且也需要錢。畢竟在監獄中30年，已經無法在監獄外謀生。

克瑞博斯並不是美國史上最老的搶銀行罪犯，一位名叫「紅色」隆特里(J.L. Hunter ``Red'' Rountree)的搶刧犯，他曾於1980年代犯下兩宗銀行搶案，1990年代末到2000年代間於密西西比、佛羅里達與德克薩斯州再犯下多起銀行搶案。最後一次搶銀行時，已然高齡91歲。最後，「紅色」隆特里在93歲的生日前死於獄中。

克瑞博斯這次被逮捕是因為在入住旅館時遭到旅館櫃台人員拒絕，理由是他沒有信用卡，雙方還因此發生爭執。後來旅館櫃台在社群媒體上看到警方發布的搶犯照片，向警方報案後才予以逮捕。

(中時電子報)