丟臉丟到國外！ 台客旅日行李擋道 列車長廣播還裝睡

2018年01月20日 00:02 中時電子報 呂承哲

臉書粉絲專頁「日本打工度假就職專家」18日貼文並附上2張網友提供的照片，可以看見上有不少旅客在列車走道上放滿行李擋住通道，列車長還用中文廣播勸告，他們不僅不理會，更裝睡當作沒聽見。這時，有眼尖的日本人發現這些旅客竟然是台灣人，讓網友直呼「丟臉丟到國外！」

據網友「阿吉」描述，在京成電鐵列車上，一群同胞行李把車廂半截的通道堵住。由於是尖峰時間，且快抵達人多的車站，為了避免影響其他乘客，列車長還以中、日、韓文廣播「請旅客不要把行李擋住通道」，這些同胞聽完廣播，互相對望，哈哈一笑，「突然開始睡著了」，也沒有禮讓通道的意思。

抵達下一站，果然人擠得水洩不通，這時有2名日本人交談，日本人A問：「那一國人呀？」日本人B回：「應該是中國人」眼尖的日本人A看到行李箱貼紙，便回答：「是台灣人吧」阿吉表示，這些同胞怎麼這麼自私，而且車廂也廣播（還用中文廣播），有些人分散站著，就可以不必擠成一團，也能在尖峰時段，讓更多人搭乘。

阿吉還說，日本人的個性，就是不喜歡給別人添麻煩，更何況讓人認出是同胞，還能說什麼呢。對此，網友留言「丟臉丟到國外」、「完全就是自己舒服就好，根本不管有沒有擋住走道」、「沒公德心，還去日本丟人現眼」、「別再說陸客來台灣低素質了，台灣人很多到國外素質也沒好哪去，民族教育真的該學學日本」。

(中時電子報)