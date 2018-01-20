獨／ 周曉涵爆蜂窩性組織炎緊急住院求醫

2018年01月20日 01:31 中時 洪秀瑛

周曉涵因牙痛，看完醫生後臉都腫了。（多曼尼提供）

周曉涵明顯臉腫。（多曼尼提供）

曹晏豪（左起）、周曉涵、劉書宏。（東森提供）

劉書宏被過肩摔。（東森提供）

曹晏豪和周曉涵感情戲。（東森提供）

曹晏豪和周曉涵感情戲。（東森提供）

周曉涵傷妝逼真。（東森提供）

曹晏豪劇中驚訝看到周曉涵出浴。（東森提供）

周曉涵正忙拍台視、東森戲《獅子王強大》，這陣子卻深受牙痛困擾，劇組除了貼心準備熱粥給她，演員和工作人員輪流傳染流感，大夥也都吃清淡便當。她日前收工後因牙痛難耐，在住家附近找牙醫診所看病，醫生直接幫她做根管治療，沒料到牙痛不但沒減緩，還嚴重到變成蜂窩性組織炎，她自嘲整張臉腫得像「麵菇」，只好趕緊住院治療。

她在臉書寫道：「上一次住院是好久好久以前了耶，可怕的蜂窩性組織炎，讓我的臉腫得像麵菇，但即使如此，我還是心繫著無法去拍戲，耽誤大家的進度，對不起夥伴們。」笑說這陣子真的吃粥吃到怕了，回想治療牙痛過程還心有餘悸，她當時看完醫生的隔天，臉就腫了，仍乖乖到劇組拍戲，等拍完再看一次醫生，才確定因感染演變成蜂窩性組織炎。

醫生說如果吃抗生素要2周時間，住院3天打點滴恢復較快，她只好透過經紀人跟劇組協調，因下週要播出的還有一場戲沒拍，劇組得知她住院也很體諒、配合，這3天無法拍戲，她比誰還心急，也覺得無奈，很不希望造成劇組困擾。

劇中曹晏豪和劉書宏都喜歡周曉涵，本周兩人更要「攤牌」，三人的感情發展讓觀眾看得緊張。沒想到牌還沒攤，周曉涵就穿著婚紗要嫁劉書宏，曹晏豪一怒之下直接給劉書宏一記過肩摔。曹晏豪笑說「我就想說『你憑什麼』，把心中的怒火一次發洩摔出來直接搶婚」，劉書宏立刻抱怨「雖然沒有真的摔下去，但我還真的一摔，腰被拉到」，笑罵曹晏豪公報私仇。

劇中周曉涵還有一場出浴戲對曹晏豪大秀裸背，但背上卻有一整片燒傷的傷疤。劇組為此還找來電影團隊的特效彩妝師，花2個多小時化上逼真的傷疤妝效果，讓曹晏豪和劉書宏忍不住一直盯著看，劉書宏更搞笑說「那可以把我化成金城武嗎」？周曉涵拍這場出浴戲只能圍浴巾上陣，代言內衣多年的她，超阿莎力的只穿了平口內衣，沒做任何防護措施就上陣，工作人員被嚇壞，她卻老神在在。

今20日(周六)因台視轉播KKBOX頒獎典禮，故今晚《獅子王強大》延後至22:30播出。台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《獅子王強大》。

(中時)