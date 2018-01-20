獨家》係金A！林心如撇台獨獲清白、《我的男孩》騰訊正式復播！

《我的男孩》在大陸騰訊視頻正式復播。（取材臉書）

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《我的男孩》在騰訊重新上架。（翻攝騰訊）
林心如製作、主演的《我的男孩》沉冤得雪。（取材臉書）
林心如、張軒睿主演的《我的男孩》沉冤得雪。（取材臉書）

林心如製作、主演的八大《我的男孩》，因獲得文化部2000萬輔導金，日前被有心人惡意舉報台獨，遭廣東廣電局從騰訊視頻下架。大陸官媒《環球時報》18日一度引述「官方和相關權威人士」發言，指林心如與《我的男孩》內容都不涉及台獨，《我的男孩》已在騰訊視頻等平台復播，但當時其實只是「準復播」狀態。不過20日凌晨，《我的男孩》果真重獲天日，騰訊視頻上除了出現前4集，連最新的第5集也一併熱騰騰上架。

林心如尚未對正式復播一事做出回應，不過經紀人日前已對「傳將復播」回應：「心如一本初衷只是想做好戲，謝謝大家關心！」她赴大陸發展10多年有成，同獲兩岸觀眾喜愛，還曾登上春晚舞台，但這一年結婚生子愛情得意，事業上卻疑似走衰運、得罪小人，屢遭有心人惡意抹黑染獨，惹來不少無妄之災，如今也算還她清白、一掃陰霾。

《環球時報》18日在報導文中提出三點認定「林心如終獲清白」緣由，一是要看該劇的演職人員是否為支持台獨的「綠色藝員」：這方面林心如顯然不是；二要看劇本的內容是否涉及和鼓吹「台獨」：這方面「我的男孩」並不涉及，而是一部「積極向上的青春劇」。第三點則指，《我的男孩》獲得的輔導金已經存在多年，「馬英九時期就有了」，補助的是台灣文化的宣傳，而「台灣文化並不等於台獨文化，而是中華文化的一部分」。

文中引述的權威人士指出，此前輿論對於林心如和《我的男孩》的打壓，「很可能反而會上了台獨的當」。報導中並稱，《我的男孩》已經在騰訊視頻等相關大陸視頻平台重新上線。

(中時)

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