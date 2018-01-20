美新國防戰略 五角大廈官員： 遏制中國和俄羅斯「侵略」

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美國國防部19日公布10年來第一個國防戰略。五角大廈表示此一新國防戰略旨在恢復美國的競爭性軍事優勢，遏制中國和俄羅斯的「侵略」，利用脅迫和恐嚇推動自己的目標，損害美國利益；挑戰美國及其盟友，或試圖推翻自二戰結束以來的國際秩序。

五角大廈表示，此一新國防戰略建立在川普總統12月18日宣布的「國家安全戰略」基礎上。美國國防部長馬提斯 19日指出，美國正面臨中國和俄羅斯「愈來愈多的威脅」，並警告美國軍事優勢近年來已受到侵蝕。

國防戰略中指出，中國是一個戰略競爭者，利用掠奪性的經濟手段恐嚇鄰國，同時在南中國海軍事化； 俄羅斯侵犯了鄰國的邊界，並對其鄰國經濟、外交和安全決定進行脅迫。

國防部副助理國防部長科爾比在新國防戰略記者會上則表示，這不是一個「對抗戰略」， 而是「承認競爭現實的戰略」。

該戰略指出，國防部和聯合部隊面臨的主要挑戰在於，美國對中國和俄羅斯的軍事優勢的削弱。若這個問題無法解決，最終可能會破壞美國遏制侵略和脅迫的能力， 以及美國和其盟友試圖建立自由和開放的秩序。

科爾比表示，該戰略旨在遏制中國和俄羅斯的「侵略」，利用脅迫和恐嚇推動自己的目標，損害美國利益，特別在歐洲，印太和中東三區域。

雖然俄羅斯和中國是美國國防新戰略的主要對手，科爾比說，國防部還需解決北韓，伊朗和恐怖主義構成的威脅，「這個戰略將對國防部如何塑造、發展和部署部隊，以及武力運作具重大影響。」

(中時)

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