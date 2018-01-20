台灣獅子會基金會成立！盼小愛化大愛

2018年01月20日 06:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓愛心公益的傳播擴散到台灣每一個角落！國際獅子會台灣總會議長邱文彬投身獅子會逾20年，好幾年度台灣總會捐款全球最多，一旦台灣發生急難，向國際總會提出支助需求時，不是補助下不來，就是申請、審核到撥款，時程常超過2個月。像是高雄氣爆與台南地震造成重大災害，卻被國際總會評估為「人為因素」不予撥款。

邱文彬表示，國際總會募到的善款總額，台灣總會就占至少20%，可看出台灣是全世界最重視和平的民族，也是全球最有愛心的國家，但台灣捐給國際總會的金額有15億，申請通過援助台灣急難卻只有3億，而且補助常常下不來，或者撥款時程太冗長，根本無法救急。

獅子會台灣基金會的資金，第一階段目標是2億，在15個分區獅友奔走下，已有1億元資金，日後將優先補助台灣地區，運用在關懷疾苦、扶弱濟困、人道服務及重大災變援助之用。

邱文彬表示，天災人禍一旦發生，根本無法久候冗長的申請手續，等待期太長容易造成無法挽回的遺憾，因而他希望基金會能補足國際總會及國內政府的不足，一有急難馬上補助，把行善當成24小時營業的7-11，落實「愛要即時」的行動力。

(中時電子報)