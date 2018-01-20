台灣獅子會基金會成立！盼小愛化大愛

讓愛心公益的傳播擴散到台灣每一個角落！（達志影像／shutterstock提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

讓愛心公益的傳播擴散到台灣每一個角落！國際獅子會台灣總會議長邱文彬投身獅子會逾20年，好幾年度台灣總會捐款全球最多，一旦台灣發生急難，向國際總會提出支助需求時，不是補助下不來，就是申請、審核到撥款，時程常超過2個月。像是高雄氣爆與台南地震造成重大災害，卻被國際總會評估為「人為因素」不予撥款。

邱文彬表示，國際總會募到的善款總額，台灣總會就占至少20%，可看出台灣是全世界最重視和平的民族，也是全球最有愛心的國家，但台灣捐給國際總會的金額有15億，申請通過援助台灣急難卻只有3億，而且補助常常下不來，或者撥款時程太冗長，根本無法救急。

獅子會台灣基金會的資金，第一階段目標是2億，在15個分區獅友奔走下，已有1億元資金，日後將優先補助台灣地區，運用在關懷疾苦、扶弱濟困、人道服務及重大災變援助之用。

邱文彬表示，天災人禍一旦發生，根本無法久候冗長的申請手續，等待期太長容易造成無法挽回的遺憾，因而他希望基金會能補足國際總會及國內政府的不足，一有急難馬上補助，把行善當成24小時營業的7-11，落實「愛要即時」的行動力。

(中時電子報)

邱文彬議長召開總監議會暨區務會報，共有數百名獅友參與。（主辦單位提供）

羽絨衣被雨淋濕難保養 簡單3步驟… 「大寒日」北、東部短暫雨！金馬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。