揭台灣偏鄉童教育！ 《只要我長大》驚豔泰國

2018年01月20日 06:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣電影出頭天！由文化部指導，駐泰國文化組主辦的「曼谷2018台灣電影展」（Taiwan Film Festival in Bangkok）自2018年1月17日至23日在泰國曼谷Quartier CineArt影城盛大展開。台片經典《牯嶺街少年殺人事件》早在影展前一週座席即全部售罄，展現泰國影迷對臺灣電影的支持！

影展在1月17日晚間盛大開幕，現場嘉賓雲集，駐泰國希臘大使 Pericles Boutos 賢伉儷、本地重要僑領及媒體影視界人士皆熱情出席支持，赴泰參展的台灣紀錄片《四十年》導演侯季然，與劇情片《上岸的魚》導演賴國安，亦出席開幕。

曼谷電影節開幕現場重要嘉賓雲集。（文化部提供）

駐泰國台北經濟文化辦事處童振源大使致詞表示：「期待透過電影中現代台灣生活的呈現，展現我們尊重台灣多元文化的面貌」場面熱烈，反映活動打入當地主流社會，並受到各界歡迎與支持。

開幕片《只要我長大》曾於 2016 年獲得台北電影節百萬首獎、最佳劇情片、最佳導演等獎項；三位主角的歌聲伴隨著簡單的劇情，於映演結束後獲觀眾報以熱烈掌聲，各國友人皆為之驚艷。

《只要我長大》描述台灣高山原住民部落三位國小學童的生活故事。電影除了探討三位主角的不同人生議題，包含隔代教養、父母離異、家庭紛爭等問題之外，也從大環境角度揭開原住民部落長期存在的各種社會面貌。雖然面對不同難解的生活問題，在行動不便的課輔老師持續關心教導下，三位小朋友仍不時保有樂觀正面態度，迎接每天生活課題。

曼谷2018台灣電影展自1月18日至23日，為期一週映演。此次影展將帶來八部來自台灣，跨時序、主題多元的優秀作品，及兩部標誌出泰國不同時代的傑出電影。其中包括台灣電影新浪潮時期，重要導演楊德昌的作品《牯嶺街少年殺人事件》，敘寫台灣民歌回憶的紀錄片《四十年》，側寫台灣現代生活的《青田街一號》、《強尼・凱克》，細膩描繪家庭關係的《白蟻——慾望迷惘》、《上岸的魚》，及以黑色幽默刻畫在社會底層小人物的《一路順風》，也將再次重映台北電影節上映過的紀錄片《當光影不再》，和標誌泰國1980年代徬徨少年的「The Story of Nam Pu」。1月20日晚上六時亦將舉辦導演對談講座，讓觀眾在觀影之餘，可以更深入了解電影背後的意涵。

電影展開幕式貴賓由左至右：導演賴國安、駐泰希臘大使Boutos伉儷、童大使振源源、導演侯季然。（文化部提供）

曼谷2018台灣電影展活動資訊

地點：泰國曼谷市Emquartier購物中心之Quartier CineArt影城

時間：

2018/1/17～23 共演出8部臺灣電影與2部泰國電影

2018/1/20 晚間6點導演賴國安、侯季然講座

(中時電子報)