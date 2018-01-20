「大寒日」北、東部短暫雨！金馬高屏空品差！下周一鋒面又報到

今（20日）起，北部及東北部天氣稍涼；台灣各地及金門、馬祖均有局部短暫雨。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

降雨趨緩！告別昨日整日濕答答，今（20日）是二十四節氣裡的「大寒」，依照農民曆，通常是中國大陸天氣一年當中最冷的一天。今天北部及東北部天氣稍涼，台灣各地及金門、馬祖均有局部短暫雨。預估明日放晴，然下周一鋒面報到，又將轉為有雨天氣！另今天馬祖、金門受境外污染影響，而高屏空品區擴散條件不良，均為「紅色警示」。

周末外出帶把傘！今東北季風及南方雲系北移影響，北部及東北部天氣稍涼；台灣東北部地區有短暫雨，北部、東部、東南部地區、中南部山區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。

大致說來，明天放晴，然下週一又有另一波鋒面報到，北台灣天氣將轉涼，高將下降4~5℃；中部以北及東北部地區將轉為有陣雨的天氣。

氣溫方面，今天北部地區約在17～20度，中部和東部地區18~23度，南部地區高溫則有到25～26度。

此外，今天台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風；明日台灣西半部地區及金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，依空氣品質指標（AQI），今天馬祖、金門受境外污染影響，而高屏空品區擴散條件不良，均為「紅色警示」；中部、雲嘉南空品區及澎湖為「橘色提醒」；北部、竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

今（20日）起，北部及東北部天氣稍涼，北部地區約在17～20度。（圖取自氣象局網頁）
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