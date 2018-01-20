高學歷姐弟返鄉助爸媽！坪林製茶傳香獲殊榮

2018年01月20日 07:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

坪林好茶永傳香！坪林「田美茶園」傳承4代，日治時期先人便在當地落腳務茶，已有百年歷史。第4代傳人翁依萍、翁治源姐弟倆皆為七年級生，年紀雖輕，品茶功夫與製茶技術卻不顯生澀。翁依萍去(106)年於「新北市製茶技術競賽」擊敗眾多老手，榮獲貳等獎殊榮，兩人通力合作發揮長才，將自家茶發揚光大。

翁依萍、翁治源是坪林在地少見的「姐弟茶師」。 75年次翁依萍大學主修設計；77年次翁治源則為機電碩士高材生，因不捨父親長年辛勞務茶，且希望「家族技術」續傳，兩人分別於101、104年完成學業後返鄉投入生產。姐弟倆表示，家風自由尊重，父母皆不曾開口要兩人回家幫忙，但每到產季看到爸媽辛勞模樣，更確定自己回鄉信念。

在父親翁永田細心交導下，姐弟倆現都成為能獨當一面的製茶師，翁依萍更在去年市級製茶競賽嶄露頭角，獲得評審一致肯定得到貳等獎。翁治源也「照表操課」，積極參與各項製茶技術士、茶官能品評等進修課程。如今「田美茶園」栽培面積約2公頃，年產約2,500斤，除了坪林文山包種茶外，積極開發白茶、蜜香紅、東方美人、碧螺春等特色茶品，廣受消費者歡迎。

坪林區農會理事長王成意表示，農2代較有創意與行動力，翁依萍還將自己所學與實務結合，設計自家名片。農會站在輔導立場鼓勵青年返鄉接棒，透過新思維幫助產業升級也注入活力。農業局表示，為讓在地青農相互學習、成長。

另農業局與農會共同輔導成立「坪林青年茶業發展協會」，透過協會辦理各項研習交流活動。同儕齊聚，不僅相互激發成長，也讓從農之路更有伴。而好茶還需要全民支持，選購「新北好茶」，不僅買的安心，也給這些「新生代茶師們」鼓勵。

(中時電子報)