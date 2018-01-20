1月20日三大報頭版要聞

2018年01月20日 07:43 中時電子報 綜合報導

@中國時報

.「我不會參加2018北市長選舉！」藍委蔣萬安昨正式宣布不參選北市長，繼續留在立法院打拚。蔣的棄選，不僅為政壇投下震撼彈，也讓黨中央十分錯愕，更有黨務主管私下感嘆：「難過到吃不下飯」。據悉，關鍵還是在蔣萬安自認還沒準備好，決定把機會讓給別人。

.公廣集團上演大亂鬥，董座陳郁秀撤換華視總經理郭建宏，演藝界、政界雙棲背景的余天出面聲援郭建宏，被告御狀的民進黨主席蔡英文才指示行政院介入。對照15年前黨政軍退出媒體的理想訴求，及6年前反媒體壟斷學者的大聲疾呼，如今公廣集團公共財明顯黨政介入媒體，這些學者為何都不再發聲？

.雲林縣前後任縣長蘇治芬與李進勇關係持續惡化！對於地方盛傳干政、雲林世貿中心案程序疑有不法，蘇治芬19日以涉及個人操守問題，「不得不講話」，強調正式向謠言宣戰，並呼籲李進勇不要再亂放話傷人。縣府新聞處長張凱傑則否認縣府和李進勇曾說過這些話。

.針對民進黨政府以大陸啟用M503相關航線為由，卡住陸方申請176班春節加班機，大陸民航局昨日批評，「對這種罔顧兩岸人員往來尤其是台胞返鄉過節需求的做法，漠視兩岸人民福祉，傷害兩岸人民感情的行徑，我們予以譴責。」我方民航局和總統府則呼籲大陸盡速展開協商。

◎旺報

.儘管經濟成長放緩，但大陸國家工商總局最新數據顯示，去年全年新設的企業有607.4萬戶，等於平均每天新設1.66萬戶，比前一年又成長了9.9%，創業創新仍舊火熱，大陸多地政府今年力爭「宜居城市」，大力鼓勵回鄉創業，更砸重金，隨補助基金陸續到位，讓創業更容易，台灣青年也可適用，創業優惠可說是遍地開花。

.鼓勵新創，大陸再加碼！大陸深圳證券交易所副總經理彭明19日表示，針對創新創業型高新技術企業的盈利特點和股權特點，深交所將推動優化IPO發行上市條件。對於符合大陸國家戰略，且具有核心競爭力、發展潛力的創新創業企業，深交所將支持其上市，擴大創業板的包容性。

.大陸力推「雙創」，陸青熱衷創業熱潮也影響台青，如今不只在陸求學的台生，多有意在取得大陸大學文憑後，直接留在大陸創業，看準大陸市場大，諸多在台灣創業團隊也透過人脈，直接與大陸孵化器接洽，「西進」拓展事業藍圖；有台青認為，台灣近來經濟條件走下坡，青年看不到前景，才會積極赴陸，謀取發展機會，兩岸交流也因此走向「官冷民熱」的局面。

.針對俄羅斯交付大陸S-400防空飛彈系統一事，大陸知名軍事專家王雲飛19日受訪時表示，大陸引進S-400後將在台海擁有不可逆轉的制空優勢，整個台灣中西部的飛行器都將在打擊範圍內，而對台灣東部局部空域，若大陸預警機能夠輔之中繼導引，S-400也能構成威脅。

◎工商時報

.國際熱錢竄流，新台幣今年來勁升逾4.1角，外資重返多頭陣營積極回補，本周連5買超台股近344億元，包括群創、友達、台積電等16檔更是外資大力補貨焦點，今年來漲幅超越大盤，技術、籌碼面旺上加旺，蓄勢點燃衝鋒引信。

.美元持續位在3年低檔，激勵主要亞幣在人民幣領漲下走強，加上台股連6紅、攻克11,100點及外資回頭匯入效應，激勵新台幣重返升勢、開高走高，19日直接闖過29.5元關卡，盤中更一度大漲1.71角，終場收29.43元的近4年3個月新高。

.中國網路叫車龍頭滴滴出行，正式登陸台灣！由台灣樂迪科技代理，滴滴出行昨（19）日正式在台推出「滴滴計程車」及「滴滴順風車」。面對滴滴出行背後的陸資爭議，樂迪科技總經理王慈雍表示，台灣滴滴出行為計程車媒合平台，背後的資金除了自己出資的20萬元以外，其他募得資金來自香港、歐美等地，澄清並無陸資背景。

.又進入年後轉職高峰期，根據1111人力銀行調查，為追求更高薪資，高達8成5上班族已展開轉職規劃；此外，雖勞基法已修正通過，但百貨販售業仍因工時長及排班制度，轉職意願最強，有高達近2成從業人員已確定要換跑道。

(中時電子報)