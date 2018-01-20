友善生態復育！超萌「穿山甲」驚現三峽茶園

2018年01月20日 07:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛護自然、生態！處處有奇蹟！新北市政府農業局推動友善耕作以來，已有31戶農友取得綠色保育標章，所生產的農產品有茶、蔬菜、柑桔、水果等作物，而稀有指標動物以保育類野生動物翡翠樹蛙、食蟹獴、台灣藍鵲、山羌、穿山甲為主，其中三峽區谷芳茶園生產的有機茶葉品質優良，產地自然無污染，「穿山甲」常在茶園內活動，是新北市申請穿山甲綠色保育標章成功的案例。

在新北市三峽區的谷芳茶園，是一處有機茶園，第四代主人李昌峻先生在工作時，常看見許多的小動物與昆蟲出現在身邊，又常發現穿山甲活動的足跡，他覺得每個生物都有生存的權利，不該剝奪牠們的生存空間，於是配合農業局推動的友善耕作，提供適合生物覓食、棲息的友善環境，申請穿山甲綠色保育標章，在茶園內營造一個安全、乾淨的生態環境，讓動物一起共同生存。

農業局長李玟表示，綠色保育標章係由林務局所推動，並委託財團法人慈心有機農業發展基金會執行，是結合農業生產及生態保育的認證，農民不使用化學肥料以及農藥的友善耕作方式，能生產出有別於慣行農法的健康農產品。

此方法不僅可提高產品的附加價值，增加民眾購買意願，增進農友收益，也使消費者共同參與野生動物保育的工作，更將生態保育的觀念傳達至每個人。目前農業局積極輔導農友申請綠色保育標章，導入「多方參與式查證系統」（Participatory Guarantee System, PGS）於友善耕作區，讓消費者或通路商進入生產區，親自了解農作物生產過程，共同查證生產者的生產過程，形成生產者與消費者間良善的互動關係，加深信任感，同時讓民眾了解農業生態環境與保育的重要性。

農業局呼籲，消費者可多選購綠色保育標章農產品，並直接到產地購買，或詢問農業局及當地農會。目前農業局正輔導金山區及雙溪區的11戶農友申請綠色保育標章，農友如有意願加入友善耕作及生態復育的行列，可向農業局（專線電話：02-2965-4828）或慈心有機農業發展基金會溫小姐（02-2546-0640分機554）洽詢。

(中時電子報)