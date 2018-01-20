陳水扁摟妹照曝光 網友：手不抖了但吳淑珍拳頭硬了

圖為前總統李登輝（左二）與陳水扁（右二）。（資料照，陳怡誠攝）

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中時電子報
陳水扁摟妹。(擷取自靠傳媒 COWmedia臉書)

日前前總統陳水扁為李登輝祝壽，引發媒體關注，PTT網民則轉po了一段影片，內容是阿扁參加餐會，與眾人開心合影留念，還不忘提醒「照片不要po網」、「不要po網」。臉書粉絲團「靠傳媒 COWmedia」則貼出陳水扁摟妹照，並質疑「不是說他漏尿、手抖、變廢人？怎麼現在唱歌、吃飯、抱美眉？」爽歪歪。

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保外就醫的阿扁15日北上前往翠山莊拜會96歲大壽的前總統李登輝，事後網路又瘋傳阿扁與友人聚餐後的影片，並提醒大家「照片不要po網」。遭質疑陳水扁裝病，陳水扁是否裝病，相信台灣人心中早有定見。

「靠傳媒 COWmedia」臉書貼出一張陳水扁摟妹的照片，可以看出阿扁黑到發光的蓬鬆頭髮、配上寶藍色外套，再加上微帶紅潤的雙頰與掛在臉上的那抹淺淺微笑，五根手指頭則巴在妹的左臂上，明顯讓人感覺阿扁回春了！

網友在臉書留言「病情嚴重保外就醫，手不抖了但是吳淑珍拳頭硬了」、「這一定是唐從聖模仿秀啦…你們都誤會他了…」、「他一個病人的臉色，看起來比很多人還好上很多很多…」、「阿珍不在嗎？」、、「扁哥回家慘了！」、「看吳淑珍怎麼收拾你」，但也有網友質疑照片是不是合成的。

(中時電子報)

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