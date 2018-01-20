新春遊香港！維港煙花好璀璨、賽馬迎新求好運

2018年01月20日 09:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！再過不到一個月，就是「狗年」了？今年農曆春節假期有六天，計畫好要到哪渡節嗎？不妨搭機到香港來過個中西味皆有的「旺旺」年吧！品嚐香港賀歲圍爐美食「盆菜」、賞國際時尚的花車巡遊匯演、看璀璨眩目的維港煙花匯演、賀歲賽馬迎接新年好手氣等！吃喝玩樂一籮筐！有以及吃了就更加好運的添好運港點，讓旅客輕鬆開運，狗年行大運！

迪士尼家族參加「國際時尚的花車巡遊匯演」。（香港旅遊發展局提供）

新的一年是狗年，香港市面已經瀰漫著一片濃濃的節慶氣氛。狗是活力和朝氣的象徵，這些特質跟香港「亞洲動感之都」的形象可謂不謀而合。旅客在新春期間到訪香港，更可參與一連串賀歲活動和節目，包括喜氣洋溢的年宵市場、國際化的巡遊表演、燦爛奪目的煙花匯演，盡情體驗香港多姿多采和精力充沛的一面！

香港大年初一「國際時尚的花車巡遊匯演」。（香港旅遊發展局提供）

新春賀歲活動精彩整個農曆年

香港農曆過年除了擁有濃濃年味外，也有不同於台灣的過節體驗，除夕夜可以品嘗到正港過年的盆菜美食、大年初一欣賞國際時尚的花車演出、大年初二維多利亞港的高空煙火、大年初三可以選擇賽馬試試手氣或轉動車公廟風車求好運，除此之外，香港各地也都有熱鬧非凡的過節活動值得細細玩味。

香港圍村傳統習俗喜歡在除夕夜品嚐盆菜宴，適合親友共享。（香港旅遊發展局提供）

除夕圍爐，令人垂涎的正港賀年美食

盆菜是香港傳統圍村的殿堂級美食，這道菜色在農曆新年期間格外受到普羅市民的歡迎。盆菜由一層層不同的食材，如豬肉、家禽、海味和蔬菜等堆疊而成，盛載於一個大盆子內，適合一大群親友於佳節時共享。時至今日，盆菜已經逐漸普及，香港不少餐廳也有供應盆菜，讓旅客在香港旅遊時，也能夠輕易地品嚐這種傳統美食。

年宵花市-桃花。（香港旅遊發展局提供）

不少香港食品都有吉利的名稱，很適合作為賀年美食，好像發音分別跟「團圓」和「好市」相似的湯圓和蠔豉，以及寓意「步步高陞」的年糕等，均是新年不可或缺的傳統賀年食品。旅客在香港也可品嚐一下，吃下好運，細味舌尖上的祝福。

每逢農曆新年，沙田車公廟都會展現一片風車海。（香港旅遊發展局提供）

每逢農曆新年，沙田車公廟都會展現一片風車海，無數鮮艷奪目的風車滿載著市民和善信新一年的願望。由於根據傳統習俗，農曆年初三是「赤口」，易與人發生爭執，不宜拜年，故此不少民眾都會選擇於年初三蜂擁到車公廟參拜祈福，並會轉轉車公像旁的銅製風車，祈求新一年好運到來。

香港大年初一「國際時尚的花車巡遊匯演」。（香港旅遊發展局提供）

大年初一，國際時尚的花車巡遊匯演

每年一度的「國泰航空新春國際匯演之夜」，被譽為全球最精采的世界級盛事之一，絕對是旅客不容錯過的精采活動。今年的匯演會於2月16日（大年初一）晚上於尖沙咀舉行，將有多部花車及多支來自不同國家和地區的表演隊伍參與，為觀眾送上目不暇給的多元演出。旅客置身其中可以與香港市民一同沉醉在歡樂熱鬧的氣氛，欣賞世界級表演團隊獻技，共慶狗年。

璀璨眩目的維港煙花匯演。（香港旅遊發展局提供）

大年初二，璀璨眩目的維港煙花匯演

緊隨年初一晚上的花車巡遊，於年初二（2月17日）晚上8時，舉世馳名的維多利亞港上空將會綻放繽紛眩目的煙火，照遍香港夜空。觀眾可於尖沙咀或中環海旁等地觀賞壯麗的煙花匯演，感受煙火所帶來的震撼和璀璨。

香港人年初三會蜂擁到車公廟參拜祈求新一年好運到來。（香港旅遊發展局提供）

大年初三，賀歲賽馬迎接新年好手氣 車公廟祈福轉風車求好運

農曆年初三（ 2月18日）則會舉行賀歲賽馬，駿馬奔騰與眾同賀新禧。每年的賀歲賽馬均吸引數以萬計的觀眾到場觀賞。當日，馬場內也會同步上演其他精采節慶活動，令整個馬場洋溢著濃厚的新春節慶氣氛。

香港於農曆年初三舉行賀歲賽馬，駿馬奔騰與眾同賀新禧。（香港旅遊發展局提供）

每逢農曆新年，沙田車公廟都會展現一片風車海，無數鮮艷奪目的風車滿載著市民和善信新一年的願望。由於根據傳統習俗，農曆年初三是「赤口」，易與人發生爭執，不宜拜年，故此不少民眾都會選擇於年初三蜂擁到車公廟參拜祈福，並會轉轉車公像旁的銅製風車，祈求新一年好運到來。

(中時電子報)