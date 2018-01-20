時代差異 《六人行》重上架卻被視為「歧視」劇

2018年01月20日 09:29 中時電子報 李靖棠

據英國獨立報（The Independent）報導，曾是美國與多地家喻戶曉的電視劇《六人行》（Friends），在停播13年後，重新被網路影音串流平台Netflix在英國上架，讓老影迷與新世代觀眾，能重溫這經典的場景。但令人意外的是，不少老觀眾與新世代觀賞後的反應卻認為，《六人行》劇情與角色設定充滿性別歧視、對女性的恐懼，並將「恐同」當成劇中笑點之一，讓他們感到相當不舒服且反感，再加上劇中角色因性騷擾被開除、嘲笑同性族群與職場霸凌等對話，讓人看見不同時代中觀念的改變。

《六人行》原班主演重新團聚！

由華納兄弟電視公司製作、在美國國家廣播電視台（NBC）播出的《六人行》，劇情圍繞著一群好友在紐約曼哈頓的生活展開，場景多設定在名為「Central Perk」的咖啡館或主角家中。六位男女主角分別是：珍妮佛·安妮斯頓（Jennifer Aniston）飾演瑞秋（Rachel Green）、柯特妮·考克斯（Courteney Cox）飾演莫妮卡（Monica Geller）、麗莎·庫卓（Lisa Kudrow）飾演菲比（Phoebe Buffay）、麥特·勒布郎（Matt LeBlanc）飾演喬伊（Joey Tribbiani）、馬修·派瑞（Matthew Perry）飾演錢德（Chandler Bing），以及大衛·史威默（David Schwimmer）飾演羅斯（Ross Geller）。此電視劇創下極高收視率，共播出十季，2004年5月的大結局更吸引了全美超過5,100萬人收看。

電視劇《六人行》三名女主角：（由左至右）麗莎·庫卓、柯特妮·考克斯和珍妮佛·安妮斯頓。（達志影像/Shutterstock）

I was a uni student in the 90s so looked forward to rewatching Friends on Netflix over New Year. But I agree - the ‘fat Monica’ and ‘gay Chandler’ ‘jokes’ feel very out of place now. And was Joey *always* that bit creepy? Disappointing. — Christine Carr (@ChristineCarr) 2018年1月4日

曾看過的觀眾應該都還印象深刻，羅斯因為前妻出櫃，對於女同性戀者始終很感冒；錢德則因為家庭因素，始終擔心自己被外界視為同志；莫妮卡小時候比較胖，也讓她在劇中不斷因這點被笑；而喬伊愛玩撩妹的性格，被總是被視為不成熟的一位；瑞秋則因為外型因素，雖然在學校很受歡迎，出社會後卻屢屢遭被霸凌和歧視。雖然就現在的眼光來看，《六人行》充滿多處歧視不妥之處，但也許正因如此，才能讓該劇更貼近現實生活，讓觀眾感同身受，而至今仍不減其風采。

(中時電子報)